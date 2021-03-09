关于澳元的介绍

澳元是澳大利亚的国家货币，英文简写为AUD。澳元的符号是美元符号($)，用于澳大利亚国内。但为了区分于其它美元货币，澳元的符号通常表示为A$和AU$。

澳元的交易量在外汇市场位居第五，占到日成交量的6.8%左右，平均交易金额为4450亿美元1。澳元受欢迎是因为澳大利亚的自然资源财富、作为主要交易伙伴国的地位，以及典型的高利率。

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澳大利亚的经济

澳大利亚是全球最大的岛国，但经济体量却不能与之相提并论 – 事实上，按GDP来看，澳大利亚仅排在全球第14位2。

澳洲联储是澳大利亚的央行，监督货币发行、控制利率。通常情况下，澳洲联储一直是极其保守的机构；对外汇市场的干预不多，实行世界上最高水平的利率之一。

澳大利亚经济高度信赖自然资源、能源和食物。澳大利亚大宗商品的多样性和丰富性，数年里吸引了无数的海外投资。澳大利亚煤、铁矿石、铜、黄金、天然气和可再生能源储备丰富，吸引了全球无数的公司入驻 – 该国GDP超过8%来自采矿业。作为出口引导型国家，当出口价格上涨并超过进口成本时利好澳大利亚经济。

影响澳元走势的因素？

澳元的走势是反周期的，即与其它货币无关，而且震荡幅度大得不可思议。以下是左右澳元走势的因素：

澳元历史的简介

澳元于1966年2月诞生，几乎遍历货币演变的每个可能的阶段：挂钩黄金、挂钩英镑、挂钩美元、与一篮子货币挂钩以及移动挂钩。所有这些评估澳元价值的挂钩政策都以失败告终，也导致经济极端不稳定。

1983年，澳元终于成为自由浮动货币。当时，在Bob Hawke领导下的澳大利亚政府决定开放澳大利亚经济，其中的关键组成部分就是废除对资金国际间流动的管控。

在决定澳元汇率自由浮动时，澳大利亚市场的大部分投资主体是小型国内银行与公司。而澳元甫一自由浮动，外国银行就进入澳大利亚市场，澳元也一举成为当今世界交易最活跃的货币。

几个流行的澳元货币对

澳元/美元

澳元/美元是澳元和美元汇率的外汇代码，该货币对另一为人熟知的英文符号是Aussie。澳元/美元表明实时买入1澳元需要多少美元。

澳元交易量位居全球第六，成交量占所有外汇交易的5%左右。因其受欢迎的程度，澳元/美元的走势起伏不定也在情理之中，也为交易员提供了大量的交易机会。

澳元/美元的成交量在2000年澳大利亚大宗商品大繁荣后增加。美国与澳大利亚贸易往来的加深，市场对澳元/美元汇率的关注也与日俱增。很多交易员也以澳元/美元为基准，衡量美元与大宗商品乃至与整个亚洲市场的关系。

两国之间的利差同样一直吸引着套利交易员。因为澳洲联储一直保持利率在高位，而美联储一般维持利率在低位。

澳元/日元

澳元/日元是澳元相对日元的外汇代码。该货币对因其与风险之间的关系而极其流行。当风险被认为较低时，澳元/日元通常下跌，而当风险较高时市场参与者寻求避险投资，澳元/日元往往上涨。

澳大利亚和日本之间的贸易联系极其密切。日本是澳大利亚第二大进口国，2020年进口额达到190亿美元左右，占到澳大利亚出口额的9%。因为日本高度依赖澳大利亚的自然资源，澳元/日元和大部分澳元货币对一样，与大宗商品价格的变化息息相关。

由于日元和美元之间的关联度很高，澳元/日元极易受到美国经济变化的影响。

英镑/澳元

英镑/澳元是英镑相对澳元的货币对，表明买入一单位英镑交易员需要多少澳元。

英国和澳大利亚同属英联邦国家，总是被认为有些联系，但两个经济体又全然不同。英镑的规模、交易量都比澳元大得多，更易受投机活动的左右。

交易英镑/澳元时请谨记利率在其中具有不容置疑的重要作用，主要原因在于英国受2008年的金融危机冲击实施了数年的低利率，而澳大利亚受金融危机的影响相对较小。所以，英镑/澳元是流行的套利交易货币对，可能因套利交易而震荡起伏。

澳元交易时间

读者可以一周五天（从周日晚上的10：00到周五晚上的10：00（协调世界时））、每天24小时交易澳元。

一天当中交易澳元的最佳时间将取决于读者决意重点关注的货币对是哪些。一般来说，每个货币对在交易时段重叠时波动最大。比如，在东京和伦敦外汇时段重叠时，澳元/英镑的成交量可能大幅上升。

上图文字译文：

协调世界时

悉尼时段 东京时段 伦敦时段 纽约时段

成交量较小

成交量较大

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开始交易澳元货币对

投资者可以通过差价合约交易澳元兑美元、欧元、英镑和日元等主要货币，以及另外80多个其它货币对。投资者可以建立头寸押注外汇价格未来的涨跌而无需买入源生性资产。

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