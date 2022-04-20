期货交易员增持多头合约，或助澳元逆势反弹- 嘉盛官网

对于即将召开的5月澳洲联储会议，市场有所期待，但也已降温。市场目前仅计入22%的加息几率，而澳大利亚大选定于5月21日举行，一向避嫌政治的澳洲联储在那之前按部就班的可能性很高。

银行间现货利率期货市场完全计入了6月加息15个基点，而对7月加息25个基点计入的几率为60%，8月加息计入的几率为75%。截至10月利率料达到1.25%，截至2023年1月升至2%。这样的预期就澳洲联储立场而言相当强硬，然而，在澳洲联储升息至2%之前，美联储抢先将利率上调至3%的可能性相当大。这个因素在过去2周一直打压澳元/美元，致其跌至1个月低点。

美联储为平抑飞涨的通胀而加息，或致美国经济衰退。这样的担心或引导市场今年视情况重新评估较大幅度加息的可能性。大宗商品继续构成澳元的利多，且澳元/美元4%的回调正逼近关键支撑区域。

澳元提前迎来5月颓势

过去30年澳元在4月平均上涨0.95%并且在63.3%的时间里收高，但5月通常下跌，平均跌幅1.14%，并且有66.7%的时间里月图收阴。而澳元在今年4月已自高点下跌4%左右，似乎提前迎来了5月的颓势。但鉴于期货交易者在下探关键支撑位时增持多头，澳元至少有机会展开修正性反弹行情。

期货交易者增持澳元多头

大型投机者过去3周增持1.6万张多头合约，其中有4900张为上周增持。不过，增持行为真正的起始时间是在3月初。过去2周空头减持，将净空头持仓削减至7月以来最低水平。综合来看，虽然价格下跌，期货交易员正在增持澳元多头合约。

多头似有意在下探0.7300之际出手

澳元/美元自创下4月高点之后趋于直线下挫，目前下探0.7300上方不远处的关键支撑区域，其由上涨趋势线、200天简单移动均线和200天指数移动均线构成。RSI (2)在周五触及年内最低点3.5，增加了短线转折的可能性。但在期货交易员于下探支撑之际增持头寸且澳元业已高点回撤4%的背景下，我们相信守住0.7300上方的话多头力量胜出。

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