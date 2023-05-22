一周展望：是否继续看涨欧元/美元？

距离5月结束还有十天完整的交易日。欧元/美元成为本月表现最逊色的外汇大宗商品，跌入降级区域。特别有意思的是，欧元/美元期货多头交易者到底重仓了多少，才会导致上述状况出现，鉴于净多头风险达到看涨水平通常会导致欧元/美元大幅走低。随着全球PMI数据初值、德国Ifo报告相继出炉，美国国会债务上限争论不休，以及美国最新通胀数据即将公布，欧元/美元交易者在下周要综合考虑诸多因素，才能决定是任货币对继续走低还是再给一次机会继续看涨。

上周回顾：

美国总统拜登和共和党众议院议长麦卡锡周三为市场注入强心剂，两人分别表示，本周有望达成提高 债务上限 的协议

纳指 100 和标普 500 均升至 9 个月以来高点，黄金快速跌至 2000 美元下方，日元也紧随其后下跌，两个市场的避险吸引力消失

美联储成员整体保持鹰派取态 ，“谈论降息还为时过早”，“不要过早放弃 [ 加息 ] ”，“小步缓行”能避免金融动荡，还有“我认为现在没必要维持利率不变”等言论引发关注

英国央行 行长警告，生活成本危机可能延续，劳动力紧张增加通胀压力，英国央行仍然致力于实现 2% 的通胀目标，而这意味着要维持更长时间的高利率

土耳其大选 未能多数票选出获胜者，不过现任总统埃尔多安以较高的票数进入第二轮选举

德国 ZEW 预期 指数连续第三个月下降

中国第二季度数据继续下滑 ，零售销售、工业生产和固定资产投资均低于预期

中国政府似乎乐见人民币下滑以利好经济发展，导致 美元 / 人民币升至 5 个月以来高点 ，甚至有望创下三个月来表现最佳的一周

日本 GDP 跑赢预期，但 疲软的贸易数据 表明，经济增速放缓的问题日益严重

即便生产者物价指数急剧下降， 日本核心 CPI 仍升至 42 年高点，由此来看，日本央行认为通胀会是过渡性现象的观点可能是正确的。

日经指数 20 个月来首次突破 30000 点，创下 32 年来新高，这要归功于日本央行维持超宽松立场并同时改善风险偏好

澳洲联储会议纪要 显示， 5 月加息 25 个基点的决定是“微妙的平衡”

澳大利亚就业率疲软，拖累 6 月澳洲联储的加息预期，虽然工资增长略高于市场预期，但仍远追不上通胀

一周前瞻（日历）：

本周财报

查阅企业日历，哪些股票将公布本周财报。

一周前瞻（重大事件）：

美国债务上限谈判 PMI 初值 德国 Ifo 信心指数 新西兰联储会议

美国债务上限谈判

民主党和共和党原本有望达成协议，“在本周结束之前”提高美国债务上限。然而，现在已经推迟到下周，同时有人猜测强硬派“众议院自由核心小组”可能会试图阻止任何未经过“大幅削减”的协议通过。简而言之，我们可以预见的是双方为了获得优势和让步，将会故意拖延时间，而问题的解决也将会被推迟，但债务上限无论如何都会被提高（因为我真的看不出有什么其他办法）。不过随着我们进入6月，谈判进程中的波折都会变得更加重要，如果投资者开始相信债务上限不会提高，这可能会打压市场情绪。相反，如果谈判桌上唯一可行的方案得以通过，市场情绪将继续维持。

PMI初值

PMI初值往往有可能推动市场走势，因为它们是领先指标，为GDP数据提供了相关指引。标普全球将在本周初发布澳大利亚、日本、欧元区、法国、德国、英国和美国的快报——如果数据倒向一边，这可能会为本周剩余时间的走势定下基调。一般来说，数据会引发这样的情况。例如我们看到澳大利亚和日本的数据强于或弱于预期，那么我们很有可能看到欧洲和美国的数据也会出现类似的状况。虽然上述经济日历侧重于综合PMI，但服务业和制造业也将发布单独的报告。

德国Ifo信心指数

尽管欧元区的通胀仍然居高不下，而且欧洲央行成员发表鹰派言论，但德国疲软的经济情绪数据不应被忽视。我们已经看到德国（和欧元区）的ZEW一年预期在过去三个月持续下降，并且很有可能在Ifo报告中看到类似的情况。这将缓解欧洲央行加息的压力，并可能打压欧元，特别是如果美联储成员继续像过去几周那样发表鹰派言论。

纵观欧元/美元，值得玩味的是价格多次冲击1.1100未果后开始下跌。此外，下跌之际，期货交易员大量做多欧元/美元期货，这通常标志着欧元/美元的重要转折点。换句话说，如果即将发布的欧元区数据表现不佳，就会出现许多在市场中站错了方向的欧元/美元多头，他们将设法平仓。

新西兰联储会议

新西兰联储周三宣布了现金利率决议，这可能是此轮紧缩周期中的最后一次加息。他们已经加息11次，其中大部分是50个基点的增幅，唯独在第四季度加息了75个基点。由于通胀预期陡然下降，预计央行会加息25个基点，将利率从5.25%提高至5.5%。

根据新西兰联储最近的一项调查，1年通胀预期下降了-51个基点，这是自大流行以来最剧烈的下降。25位经济学家中有21位赞成加息25个基点，而1个月OIS市场（隔夜指数掉期）已经完全定价这一观点。

新西兰联储还将公布他们的季度MPS（货币政策声明），因此更新后的预测和声明措辞以及会议纪要在目前来看将至关重要，交易员将获得破译这次是否为最后一次加息的线索。