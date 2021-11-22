亚洲市场开盘报告：等待美联储新主席人选的出炉- 嘉盛集团官网

亚洲股指期货：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 45 点， 跌幅 0.608% ；目前看现货市场开盘可能报在 7,351.50

日本日经 225 指数期货下跌 170 点，跌幅 0.57 % ；目前看现货市场开盘可能报在 29,575.87

香港恒指期货下跌 97 点，跌幅 0.39 % ；目前看现货市场开盘可能报在 24,952.97

中国 A50 指数期货目前 下跌 22 点， 跌 幅 0.14% ， 现货市场开盘可能报在 15,598.39

英国和欧洲市场收盘情况：

英国 FTSE100 指数下跌 32.39 点，跌幅 0.45 % ，收报 7223.57

欧洲 Euro STOXX 50 指数下跌 27.23 点，跌幅 0.62 % ，收于 4356.47

德国 DAX 指数下跌 61.76 点，跌幅 0.38% ，收于 16159.97

法国 CAC40 指数下跌 29.69 点，跌幅 0.42% ，收报 7112.29

美国市场上周五收盘情况：

道指下跌 268.92 点，跌幅 0.75% ，收于 35,601.98

标普 500 指数下跌 6.58 点，跌幅 0.14% ，收在 4,697.96

纳斯达克 100 指数上涨 90.369 点，涨幅 0.55% ，收报 16,573.34

美国股指分化

快速阅览工业、技术股基准股指与大盘股指标普500指数后我们发现方向各不相同。纳斯达克100指数上周创下历史高点，标普500指数上周收高但止步于前历史高点下方，道指则下跌。

美联储新主席人选仍没有着落

中国将在AEDT时间今天12:30宣布货币政策决策，市场预测其连续第19个月维持1年期贷款报价利率（LPR）在3.85%不变。拜登上周二预告其会在“四天左右”宣布美联储主席提名人选，但我们等了6天都没能等到。但现有白宫发言人表示，将在周四的感恩节前宣布新人选。

英镑为最强主要货币，而欧元和澳元垫底

得益于强劲的通胀数据、不错的就业数字和关于英国央行将在下次会议加息的预期升温，英镑成为上周最强的货币。美元和日元紧随其后，而欧元、澳元垫底。

澳元/美元收于2021年低点以来的趋势线支撑下方，只要受制于0.7300，后市就趋于跌至0.7117低点。

澳元/日元距离回踩9月高点只有数点子，符合我们的看跌预期。上周五形成了看跌吞噬K线，佐证下跌趋势，但我们怀疑下破关键支撑位之前可能先经过一段时期的盘整或回撤。

澳元/瑞郎周五探入11月低点，趋势表明可能扩大下行。价格在10月触顶并坚定收于趋势线支撑之下，如果突破上周五低点，表明可能延续跌势。下档第一支撑位（及潜在目标）在0.6664低点，那是周图第一中枢支撑位，接着是0.6600附近的支撑区域。

金属回撤

黄金与白银突破至新高的势头于关键阻力位处遇阻，随后调头向下，但下跌的势头看起来并不凶猛，所以目前看可能属于修正。我们期待白银价格守住9月趋势线或24.07区域，而黄金的第一支撑位在1834附近，那是7月、8月和9月高点所在。

ASX200指数：继续下跌？

该股指上周两次尝试突破9月趋势线但都以失败告终，而其反弹亦缺少动力，价格继续受制于7400下方。除非很快反弹，否则上周低点以来、持续了两天的回调可能暗示空头占据上风。因此，我们正在警惕再度下跌。

ASX200指数2021年11月20日收于7396.5，涨幅为 0.23%

板块方面，医疗健康最强，上涨 0.9 % ，而工业最弱，下跌 0.61%

11 个板块有 6 个板块收高

11 个板块有 5 个板块跑赢大盘

105 只个股（占比 52.5 0 % ）上涨， 88 只个股（占比 44.0 0 % ）下跌

64 % 的个股收上其 200 天均线

58 % 的个股收上其 50 天均线

54 % 的个股收上其 20 天均线

涨幅居前的个股：

+ 16.57%-Crown Resorts Ltd(CWN.AX)

+ 5.16%-Altium Ltd(ALU.AX)

+ 4.07%-Treasury Wine Estates Ltd(TWE.AX)

跌幅居前的个股:

· -4.92%-Nanosonics Ltd(NAN.AX)

· -3.91%-ALS Ltd(ALQ.AX)

· -3.8%-Orocobre Ltd(ORE.AX)

后市展望（AEST时间）

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