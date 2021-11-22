亚洲市场开盘报告：等待美联储新主席人选的出炉- 嘉盛集团官网

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/11/22 14:31:00
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Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指期货：

  • 澳大利亚ASX200指数期货下跌45点，跌幅0.608%；目前看现货市场开盘可能报在7,351.50
  • 日本日经225指数期货下跌170点，跌幅0.57%；目前看现货市场开盘可能报在29,575.87
  • 香港恒指期货下跌97点，跌幅0.39%；目前看现货市场开盘可能报在24,952.97
  • 中国A50指数期货目前下跌22点，0.14%现货市场开盘可能报在15,598.39

 

英国和欧洲市场收盘情况：

  • 英国FTSE100指数下跌32.39点，跌幅0.45%，收报7223.57
  • 欧洲Euro STOXX 50指数下跌27.23点，跌幅0.62%，收于4356.47
  • 德国DAX指数下跌61.76点，跌幅0.38%，收于16159.97
  • 法国CAC40指数下跌29.69点，跌幅0.42%，收报7112.29

 

美国市场上周五收盘情况：

  • 道指下跌268.92点，跌幅0.75%，收于35,601.98
  • 标普500指数下跌6.58点，跌幅0.14%，收在4,697.96
  • 纳斯达克100指数上涨90.369点，涨幅0.55%，收报16,573.34

 

美国股指分化

快速阅览工业、技术股基准股指与大盘股指标普500指数后我们发现方向各不相同。纳斯达克100指数上周创下历史高点，标普500指数上周收高但止步于前历史高点下方，道指则下跌。

 

美联储新主席人选仍没有着落

中国将在AEDT时间今天12:30宣布货币政策决策，市场预测其连续第19个月维持1年期贷款报价利率（LPR）在3.85%不变。拜登上周二预告其会在“四天左右”宣布美联储主席提名人选，但我们等了6天都没能等到。但现有白宫发言人表示，将在周四的感恩节前宣布新人选。

 

英镑为最强主要货币，而欧元和澳元垫底

得益于强劲的通胀数据、不错的就业数字和关于英国央行将在下次会议加息的预期升温，英镑成为上周最强的货币。美元和日元紧随其后，而欧元、澳元垫底。

澳元/美元收于2021年低点以来的趋势线支撑下方，只要受制于0.7300，后市就趋于跌至0.7117低点。

澳元/日元距离回踩9月高点只有数点子，符合我们的看跌预期。上周五形成了看跌吞噬K线，佐证下跌趋势，但我们怀疑下破关键支撑位之前可能先经过一段时期的盘整或回撤。

澳元/瑞郎周五探入11月低点，趋势表明可能扩大下行。价格在10月触顶并坚定收于趋势线支撑之下，如果突破上周五低点，表明可能延续跌势。下档第一支撑位（及潜在目标）在0.6664低点，那是周图第一中枢支撑位，接着是0.6600附近的支撑区域。

 

金属回撤

黄金与白银突破至新高的势头于关键阻力位处遇阻，随后调头向下，但下跌的势头看起来并不凶猛，所以目前看可能属于修正。我们期待白银价格守住9月趋势线或24.07区域，而黄金的第一支撑位在1834附近，那是7月、8月和9月高点所在。

 

ASX200指数：继续下跌？

该股指上周两次尝试突破9月趋势线但都以失败告终，而其反弹亦缺少动力，价格继续受制于7400下方。除非很快反弹，否则上周低点以来、持续了两天的回调可能暗示空头占据上风。因此，我们正在警惕再度下跌。

 

ASX200指数20211120日收于7396.5，涨幅为 0.23%

  • 板块方面，医疗健康最强，上涨0.9%，而工业最弱，下跌0.61%
  • 11个板块有6个板块收高
  • 11个板块有5个板块跑赢大盘
  • 105只个股（占比52.50%）上涨，88只个股（占比44.00%）下跌
  • 64%的个股收上其200天均线
  • 58%的个股收上其50天均线
  • 54%的个股收上其20天均线

 

涨幅居前的个股：

  • + 16.57%-Crown Resorts Ltd(CWN.AX)
  • + 5.16%-Altium Ltd(ALU.AX)
  • + 4.07%-Treasury Wine Estates Ltd(TWE.AX)

跌幅居前的个股:

  • ·-4.92%-Nanosonics Ltd(NAN.AX)
  • ·-3.91%-ALS Ltd(ALQ.AX)
  • ·-3.8%-Orocobre Ltd(ORE.AX)

 

后市展望（AEST时间）

 

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