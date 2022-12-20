英镑/美元再次跌破1.20

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/12/20 15:48:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

英镑/美元是本周更值得玩味的货币对之一，此前市场认为英国央行的利率决议偏鸽，而美联储则看似比预期更鹰派。

货币政策委员会之间的分歧引发了人们的猜测，即加息可能会比预期更早停止，而同时英国的高通胀继续消耗着消费者兜里的资金并打压商业活动。英国各地正在进行的罢工行动可能会进一步损害经济。

在大西洋彼岸，美联储暗示希望进一步加息，使最终利率高于5%并保持在该水平直到通胀令人信服地朝着2%的目标持续下降。

依我所见，英镑/美元可能会再次走低，未来几天和几周可能会低于1.20美元。

 

继上周央行的密集会议之后，英镑/美元本周下跌了约1%，不过从本周高点计算，跌幅更为明显——下跌2.4%300点。由此产生了看跌的倒锤周K（见日线图上的插图）。鉴于这种潜在的反转发生在2021年高点至今的整个下跌区间的 50% 回撤位附近，它可能在未来几周发展为重大跌势。

 

 

空头显然希望看到英镑保持在1.23整数下方。大量亏损的多头的止损点可能低于上周的最低价。但鉴于这种K线形态，如果英镑/美元下跌并触发这些止损单，这不会令人意外，不过英镑在本周初先发制人。

 

在日线图上，1.2100附近的区域过去一直是支撑位，同时与200日均线交汇。英镑跌破该区域的潜在突破将回落至200日均线以下，这本身就会形成新的跌势。

 

让我们拭目以待——这是否会立即发生以及下方是否会有跟单。如果照此发展，那么我们应该会看到一些后续的技术性抛售，可能会跌破1.20整数位

 

 

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