CFD（差价合约）新手交易指南

何为CFD交易？

就像股票交易或ETF投资，CFD（差价合约）交易也是一种就金融资产进行投机的方式。然而，CFD交易略有不同。和投资基金或股票不一样，交易CFD不会让你拥有标的市场资产。

相反，你买卖的是一份差价合约（简称CFD）。

CFD反映了金融市场的真实价格。当你交易一份CFD，你获得了与购买其所追踪资产相同的资产敞口。

但你并非于标的市场投资，而是在购买一份合约。该合约让你可以就某一资产的开仓价值与平仓价值差额之间的价差进行交易。

让我们通过一个例子来看看CFD交易实际操作过程。

CFD交易实例：特斯拉

特斯拉（Tesla）目前股价为750美元，你希望就该股建仓。你可以通过买卖股票来投资特斯拉股票，你也可以购买特斯拉CFD。

投资股票

你可以基于750美元的价格购买100股特斯拉股票。当股价涨到800美元，你卖掉持仓股票。你的卖价比买价高出50美元/股，这笔投资给你带来了5000美元盈利。

CFD交易

你以750美元的价格买入100份CFD，然后以800美元的价格平仓。你与你的供应商就特斯拉股价差额进行结算，每份CFD赚50美元，总盈利5000美元。

正如你所看到的，两种头寸平仓后的结果是相同的，但具体交易方法略有不同。

如果特斯拉股价跌至700美元，那么两种交易最后带来的结果也一样。

就投资股票而言，你的卖出价较买入价低50美元/股。而在CFD交易中，你仍在就特斯拉股价差额进行交换，但由于市场走势不利于你，你需要向你的供应商支付50美元/股。

为什么交易CFD?

基于前面的介绍，你可能好奇为何交易员在开仓时选择不拥有任何金融市场资产。答案是，CFD具有其他一些投资方式很难提供的额外功能和灵活性。

你可以查阅《CFD交易优势》来了解更多。但现在，让我们来看看CFD的三个关键特征。

1. 做空

正如前文所述，CFD只是一种在市场走势有利于你时，你的供应商同意支付你差价的合约。

因为你并非占有某市场资产，你可以在开仓时选择是想通过上行 (即做多)还是下行(即做空)获利。

你通过 买入 CFD做多。如果你平仓时市场已经上涨，你的合约将给你带来利润回报。

CFD做多。如果你平仓时市场已经上涨，你的合约将给你带来利润回报。 你通过卖出CFD做空。如果你平仓时市场已经下跌，你就会获利。

例如，假设你认为在全球经济疲弱的环境下，石油价格将下跌。通过差价合约，你可以卖出布伦特原油CFD于熊市中获利。

如果布伦特原油价格下跌，你可以平仓并将差价收入囊中。反之，如果油价上涨，你就会亏损。

2. 保证金

在你开立CFD头寸时，不必支付合约的总价值。你需要付5%到10%的定金。毕竟，你实际上并不是在购买标的资产，你只是在投机其价格走势。

这种交易被称为杠杆交易，你必须支付的存款被称为你的保证金。

杠杆为你分配资本提供了更多的灵活性。如果你想交易5万英镑的力拓（Rio Tinto）股票CFD，你可能只需支付1万英镑，这就意味着，你并未将所有可用资金都倾注在一个头寸上。

不过，你的盈利和亏损都是基于5万英镑计算的。因此，尽管杠杆功能强大，你仍需小心交易并密切关注你的风险管理。

3.广泛的市场

不拥有标的资产还会为你带来另一个好处，即你可买卖的商品范围不受限制。如果是一个有价金融市场，你可能可以通过CFD就其做多，或者做空。

举个例子，通过City Index，你可以交易超过12000种全球资产。其中包括在世界各地交易所上市的数千只股票、数十个主要股指、外汇货币对、贵金属、石油、债券，甚至利率等。

这不仅为你提供了选择的机会，还能让你的投资敞口多样化。通过在不同地区交易不同资产类别，你可以降低你的整体风险。

如何交易CFD?

你交易CFD的方式类似于购买股票等其他金融市场产品。你买卖一定数量的选定资产，买卖的规模决定了你的盈利/亏损规模。

而其主要区别在于你交易的是什么。你买卖的不是股票、货币或大宗商品，而是模拟股票、货币和大宗商品实时价格的合约。

例如，可口可乐（Coca-Cola）CFD将始终跟踪可口可乐股票的价格走势。购买一份可口可乐CFD相当于购买一股可口可乐股票。股价每上升1美元，你就能赚取1美元，股价每下跌1美元你就会损失1美元。

购买100份可口可乐CFD，股价每波动1美元，你就会盈利或亏损100美元。

买价和卖价

CFD市场总会标示两种价格。第一个是卖出价格，第二个是买入价格。两者之间的差额被称为价差。

通常，你会发现所有的CFD交易成本都包含在价差中，所以你无需支付佣金。但有一些市场上，你需要支付佣金。你会发现这些需要支付佣金市场中的买卖价差要小得多。

就多头头寸而言，你以买入价格开仓并以卖出价格平仓。反之，若建立的是空仓，则你一开始卖出差价合约，然后通过买入平仓。

今天开始交易CFD

如果你是CFD交易新手，那么你可能希望先从操作模拟账户入手。CFD模拟账户可以让你通过虚拟货币来试着交易市场，在投入实际资金之前锻炼你的交易技能。

仅需数秒，你就可以在City Index开立一个免费模拟账户。

CFD新手交易技巧

1.坚持选择你所熟悉的市场

你可以从种类繁多的CFD市场中选择你的交易对象，但这并不意味着你必须立即交易那些冷门生僻的资产类别。

在刚开始交易的时候，更为明智的做法是选择少数几个你已熟悉的市场。等你开始建立交易信心后，便可以尝试一些多样化投资。

2.从“小处”着手

交易的时候，控制头寸规模可以带来相当大益处。从本质上讲，也就是每笔交易仅动用你总资金的一小部分来承担风险 - 可能是1%或2%。

将总支出控制在较低水平意味着你可以在无需承受太大亏损的情况下自错误中吸取教训。如果你在每笔交易上只冒2%的资金风险，那么在账户余额耗尽前，你可以承受连续50次的交易失利。

3.止损时刻就位

止损(止损单)帮助你控制交易风险，设定止损后，当交易达到特定亏损水平，你的头寸将自动平仓。止损会帮你排除交易中部分情绪化因素，同时也意味着你不必持续关注每一个持仓头寸。

不管经验有多丰富，成功的交易员都不会在未设置止损的情况下开立头寸。然而，标准止损并不能为你的风险设定一个绝对上限，因为它们可能会遭遇滑点。为此，你还需要一个设置一个“保证止损”。