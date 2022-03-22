《每周交易员持仓报告》：澳元空头持仓降幅创下2020年3月以来之最- 嘉盛官网

上周澳元空头持仓下降且降幅达到2020年3月以来最大。当时澳大利亚正处于疫情最严重时期，官方密集推出力度惊人的经济刺激政策。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/3/22 13:45:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

截至周二（2022315日）：

  • 澳元和欧元期货合约头寸的一周变动幅度最大，其中澳元净空头持仓减少33300张，而欧元净多头减少40100张。
  • 美元指数净多头持仓降至24周最低点。
  • 值得注意的是，欧元期货的净多头持仓同样减少，至9周最低点。
  • 瑞郎期货合约的净空头跌至9月以来最低点。
  • 俄罗斯卢布的净多头仍达到7500张（低于2月末的19500张），但未平仓头寸降至202012月以来最低点。
  • 英镑期货的空头持仓为11周之最。

 

 

澳元期货持仓：

上周澳元净空头锐减，幅度为33400张，是20153月以来之最。空头合约减少28600张，为20203月以来速度最快的空头回补，而多头合约增加4800张。地缘政治与供应关切导致大宗商品价格强力反弹，携手立场强硬的美联储和温和程度减弱的澳洲联储，最终压垮强弩之末的空头，并推动澳元汇率回到74上方。如果澳洲联储进一步表露强硬立场，则我们可以说澳元甚至可能回到80上方。

 

 

 

纽元期货持仓：

纽元期货持仓3个月中首度转为净多头并且和澳元一样，总空头锐减（幅度为10300张）、多头增加（幅度为5700张）。货币市场完全计入了未来半年再加息3次的前景，6个月OIS升至1.75%。而大宗商品价格上涨与全球通胀率上升，更是令继续加息预期肆虐，保持对纽元的利多力量。

 

 

美元指数持仓：

IMM数据显示，美元期货持仓仍为净多头，金额为87亿美元，其中兑G10货币的金额为70.9亿美元。我们看到新兴市场货币的持仓锐减，美元兑新兴市场货币的持仓仅上周就增加16亿美元，取得20203月以来最大增幅。

 

 

 

 

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