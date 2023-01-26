挪威央行对加息踩下刹车

正如预期的那样，挪威央行在1月的会议上将利率维持在2.75%不变。然而，行长沃尔登指出，政策利率很可能会在3月上调。

12月通胀率从11月的6.5%放缓至5.9%。此前2个月，峰值达到同比7.5%。然而，核心PCE从一个月前的5.8%同比上升至5.9%。PPI在2022年初达到接近80%的峰值后，12月大幅下降至18.7%！委员会认为需要暂缓一下，因为“未来的政策利率路径将取决于经济发展”。去年12月，央行表示，今年的终端利率将在3%左右。而市场定价为3.25%。

从2022年3月31日到2022年9月28日，美元/挪威克朗一直大幅走高，最高达到11.0116。此后，价格在通道中稳步走低，直到12月在9.7876附近的支撑位止跌。该支撑位由200日移动平均线、通道的底部趋势线以及从2022年6月初的低点形成的上行趋势线共同构成。通常情况下，当价格未能跌破通道的一侧时，它会移向另一侧进行测试。1月3日，价格向上突破通道上沿9.9987附近。然而，三天后，价格创下10.3106的高点并反转。美元/挪威克朗目前在50日移动平均线、200日移动平均线、通道顶部趋势线、自2022年6月以来形成的长期上行趋势线以及从3月31日低点到9月28日高点区间的50%回撤位9.8900附近盘整。

来源：Tradingview, Stone X

请注意，美元/挪威克朗从2022年3月31日的低点到今天的走势形成了头肩形态，最近一次上破通道形成了右肩。价格目前处于一系列支撑位，包括该形态的颈线9.7875附近。如果美元/挪威克朗突破趋势线，价格可能会朝着8.3817附近的头肩目标位迈进。然而，它必须首先通过上述区间的61.8%斐波那契回撤位9.4987带来的额外支撑，然后穿过9.1500/9.2000附近的通道底部趋势线。如果价格跌破该区域，则可能会跌至2022年3月31日的低点8.5635。如果守住支撑位并且价格走高，则第一阻力位在2月6日的高点10.3106。上方是水平阻力位10.4238，然后是多个前高，直到面临9月28日的高点11.0116。

挪威央行维持利率不变，但表示预计将在3月会议上加息。美元/挪威克朗目前处于支撑位的关键汇合处，如果突破该支撑位，则可能朝着头肩目标位8.3817大幅走低。但是，如果守住支撑位，美元/挪威克朗可能会再次冲高至近期高点11.0116。