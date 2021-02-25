外汇市场交易时间：一天中的最佳外汇交易时间？

外汇市场是全球最大最活跃的金融市场，因全天24小时交易而闻名。但外汇市场精确的开盘和收盘时间是什么？本文阐述全球外汇市场交易时间与最佳交易时间。

作者： 高级财经作者
2021/2/25 21:45:00
作者： 高级财经作者

什么是外汇市场交易时间？

外汇市场一周5天，每天24小时运行，周末休市。外汇市场是去中心化的场所，才使得这种不间断的交易成为可能。

外汇市场交易时间划分为四个主要交易时段：悉尼、东京、伦敦和纽约。这四个地方是最大的交易中心，占到外汇每日交易量的近75%。外汇市场从周日晚上10：00（协调世界时）开盘 - 也是悉尼时段的开盘时间 – 运行到周五晚上10：00，随后纽约时段收盘过周末。

在任何时候总有一个外汇市场在运行中，虽然也有交投安静、市场不活跃的期间 – 通常是在晚上7：00-10：00，那是纽约时段接近尾声、悉尼时段开盘之前。

外汇市场时段的开盘时间

外汇市场的开盘时间取决于读者有意介入的是四个外汇交易时段中的哪一个。  由于几乎不可能全天候交易，外汇交易员通常把主要精力放在特定的时段或时间期间内。外汇市场的开盘时间如下：

外汇时段

当地时间

东部标准时间

协调世界时

悉尼

开盘

上午7：00

下午5：00

晚上10：00

收盘

下午4：00

上午2：00

上午7：00

东京

开盘

上午9：00

下午7：00

上午12：00

收盘

下午6：00

上午4：00

上午9：00

伦敦

开盘

上午8：00

上午3：00

上午8：00

收盘

下午4：00

上午12：00

下午4：00

纽约

开盘

上午8：00

上午8：00

下午1：00

收盘

下午5：00

下午5：00

晚上10：00

 

另外还要注意，外汇市场的开盘时间与收盘时间在一年之内也会发生变化。各国夏令时的终始将在3月、4月、10月和11月改变市场时间。

外汇市场的最佳交易时间？

交易外汇市场的最佳时间是市场最活跃的时候 – 此时交易者可以得到最小的点差、以希望的价格执行交易单子的最多机会。当两个时段重叠时，市场通常最为活跃，此时买卖货币的交易员数量增加。

交易所交叠时间窗口如下：

  • 下午1：00-4：00（标准时间）：纽约时段和伦敦时段都在开放交易
  • 上午12：00-7：00（标准时间）：东京和悉尼交易所都在开放交易
  • 上午8：00-9：00（标准时间）：东京和伦敦交易所都在开放交易

第一个时间窗口，即纽约时段和伦敦时段之间，可能最为重要。纽约和伦敦这两个交易所占到整个外汇交易量的一半以上。

通过观察每个外汇交易时段主要货币对的点子波幅，我们可以发现伦敦时段的行情最为丰富。

货币对

东京

伦敦

纽约

欧元/美元

76

114

92

英镑/美元

92

127

99

美元/日元

51

66

59

澳元/美元

77

83

81

纽元/美元

62

72

70

美元/加元

57

96

96

美元/瑞郎

67

102

83

欧元/日元

102

129

107

英镑/日元

118

151

132

澳元/日元

98

107

103

欧元/英镑

78

61

47

欧元/瑞郎

79

109

84

但对于读者来说，交易外汇的最佳时机要看有意交易的货币对是哪个。通常来说，每个外汇货币对流动性最好的时候是在该货币对的交易时段重叠之时，即两个交易所在同一时间处于开放交易的状态。比如，当伦敦与纽约都处于开放交易状态时，英镑/美元的成交易量放大。

另外要注意的要点是，旺盛的交易活动同样导致高企的波动性。有些交易员喜欢波动性可以带来的机会，但有些交易员并不喜欢 – 但无论喜欢或不喜欢，关键是落实风险管理策略。

我们支持的外汇交易时间

在CityIndex，读者可以从协调世界时周日晚上10：00一直交易到周五晚上10：00，每天24小时不间断，有机会交易84个全球外汇货币对，点差低至0.5。

和我们交易外汇开立账户开启外汇交易之旅。



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