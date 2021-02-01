您需要了解的、关于日元的方方面面

关于日元

日元是日本的国家货币，英文缩写为JPY。全球7种货币构成外汇市场超过83%的交易量，其中交易量排在第3位的是日元，仅次于美元和欧元1。

日元在交易中的广泛使用带来高流动性，意味着通常拥有良好的交易条件，比如低点差和更快的成交。各种分析与交易预测对日元的覆盖极其完善，读者在开始交易时可以取得丰富的信息。

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日本的经济状况

日本的经济规模在全球名列前茅，国内生产总值排名第三，出口规模排名第五，最知名的产品是电子产品、汽车与技术。

日本央行控制日元的走向，扮演激励成长、约束通胀的角色。但1990年股市与楼市崩盘以来，日本经济增长持续低迷。

为了启动经济增长，日本实行了近25年的财政刺激政策。在这期间，围绕着日元挥之不去担心就是通缩。为了提振日元买需，在整个2010年代，日本央行实行低利率，甚至负利率，但经济增长基本无动于衷。2011年到2019年，日本GDP增长率都没有超过2.1%。

而疫情在2020年前几个月重创日本的制造业与旅游业，令经济的低迷状态恶化。仅2020年二季度，日本经济就萎缩8.2%。但到2020年11月之前，全球对笔记本电脑和通讯设备的需求增加，加上亚洲内部达成大体量贸易协议，推动日本GDP增长5%，这也是日本最快的增长记录。

日元的历史

日本所有封建地区在历史上会发行本地区货币，而且各地区的货币面值完全不同。1871年，日本废除了这个做法，首次以日元为十字制货币。但在1882年成立日本央行控制货币供应之前，地区权力机构仍有权自行发行货币。

二战后日元几乎一文不值，日元汇率钉牢在一美元兑换360日元，直到1971年最终废除此固定汇率机制，日元成为自由浮动货币。此后，日元贬值，只在1973年到达271高点。

在二十世纪90年代股市与楼市崩盘后，为保持出口竞争力，日本政府一直尝试压制日元，但2008年的金融危机逆转了通缩潮流，因此应该重新认识日元。

我们如今看到的日元诞生于2009年日本政府现代化政策背景。虽然2011年以来日本政府再没干预过外汇市场，但干预名声依然在外。

是什么在影响日元走势？

日元的走势由一系列影响日元供给与需求的因素左右，其中一些因素在外汇市场普遍存在，比如经济数据发布、央行会议、自然灾害、政治事件与政府政策，但也有一些为日元独有，比如：

短观报告

短观报告是关于日本拥有规定的最低资本金或被视为具有重大影响力的公司的报告，调查这些公司对可能影响未来一个季度和下一年其所在行业的当前趋势与经济条件。

短观报告早于日本GDP发布，通常也被视为GDP的领先报告。

套利交易

由于日本央行实行低利率政策，投资者普遍借入日元，买进债券利率更高的货币。这是低息借入资金换取高利息回报的投资方式。

通常情况下，日元的低利率意味着市场无论何时反弹，因为投资者沽出日元以买进其它资产，所以日元都弱于其它货币。但当整个亚洲地区或金融市场出现不确定性，日元将随之走高。

避险资金流

日元与经济不确定性之间的联系使其被广泛视为避险资产。

比如，疫情爆发期间，日本央行的量化宽松政策被视为将日本经济置于好于大部分其它国家的位置，日元因此扮演短期内缓冲疫情相关经济扰动的角色。

但避险资金的涌入推高了日元，通常意味着日本政府将入场推低日元以帮助日本的出口业。

汇市干预

为了保持日元价值在低位并维持日本出口在全球的竞争力，日本央行不断地抛出日元。

2011年以来日本政府一直没有干预外汇市场 – 当时海啸与地震推动日元汇率飚升至75。但疫情引发的避险资金涌入，在2020年全年多次将日元推到100的水位。

日本政府曾说过，100是其可能考虑再度干预的水平。

几个流行的日元货币对

美元/日元

美元/日元是代表美元相对日元的价值的外汇符号，英文通常写作‘The Gopher’。美元/日元是仅次于欧元/美元的、全球交易量排第二的货币对。

该货币对展示买进一美元需要付出的日元金额。比如，如果当前汇率报在103.60，即您买进一单位日元需要103.60日元。

美元/日元的最佳交易时间是伦敦与纽约时段，即美东时间07：00-11：00。这两个交易时段的交易活动较为活跃，通常带来更低的点差、更高的波动性。

欧元/日元

欧元/日元是代表欧元相对日元的价值的外汇符号，展示买进一欧元需要付出的日元金额。

欧元/日元在市场上的流行程度排在第七位，构成全球外汇交易量的3%左右。此货币对起伏比较剧烈，为短线交易员提供交易机会。

欧元/日元在亚洲时段和欧洲时段震荡最为激烈，其中最激烈的时间段是美东时间2：30-10：30。期间重叠的时间只有两个小时，正常情况下重叠时的交投更为活跃，但欧洲-亚洲市场并非如此，相反是交易日最平静的时候之一。

英镑/日元

英镑/日元是代表英镑相对日元的价值的外汇符号，英文通常写作‘Geppy’、‘Beast’ 或 ‘Dragon’。这些单词基本反映出这个货币对极端震荡的特性，最好小心待之。这个货币对的震荡特性使其风险极高，但也极受欢迎。

我们通常不建议刚刚开始外汇交易之旅不久的交易者涉入英镑/日元交易，但对于拥有足够经验与适宜风险管理策略的交易员来说，英镑/日元可以提供一系列机会。英镑/日元每天的平均波幅有150点子，这意味着为了避免太早了结头寸，需要设置距离够远的止损单。

而英国与日本之间的利差（前者远高于后者）也使得英镑/日元成为极为普遍的套利交易对象。

英镑/日元的最佳交易时间是在关键经济数据发布前后，即美东时间01:30、02:00和 08:30，以及亚洲与欧洲时段重叠的美东时间00:00 - 03:00。

开始交易日元

读者可以通过差价合约交易日元相对美元、欧元、英镑和澳元在内的其它主要货币，也可以交易80余种其它货币对。透过这种形式，外汇价格未来无论涨跌读者都可以开仓而无需买进源生资产。

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注脚：

1国际清算银行统计数据，2019年