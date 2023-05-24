黄金预测：金属下跌但前景乐观

黄金与白银、基本金属和商品货币在周二盘中前半段同步下跌。由于各种原因，贵金属目前仍处于低迷状态，不过在我看来，由于全球货币政策从现在起只会逐渐宽松，因此毫无疑问，黄金的长期预测仍然看多。事实上，随着欧洲最新的制造业PMI数据凸显了对增长的担忧，“更高更久”的利率措辞可能很快就会成为过去时。

为什么黄金持续下跌？

简而言之，由于美元反弹，给所有以美元计价的金属带来了压力。最近几天，我们还看到债券收益率大幅上升，降低了黄金和白银等零收益资产的吸引力。

今天我们看到美国债券再次承压，连续第八个交易日下跌。这有助于支撑其收益率，为美元提供支撑并打压贵金属。

疲软的制造业PMI凸显了对增长的担忧

最近几周，我们看到中国经济活动放缓的迹象越来越多，而欧洲的各种指标也开始减弱。有更多证据表明，尽管服务业PMI再次超出预期，但备受关注的欧洲制造业PMI都令人失望，目前全球复苏正在失去动力。随着对中国的担忧持续上升，投资者更加关注那些较弱的制造业数据，导致铁矿石和铜等基本金属价格进一步下跌。在周二交易日的前半段，商品货币与欧洲货币均遭到抛售。

债务上限协议越来越近

众议院议长凯文·麦卡锡表示，他已与乔·拜登总统就债务限额进行了“富有成效”的会谈。从双方的积极氛围来看，似乎可能会在最后一刻达成一项避免违约的协议。因此我们看到一些美国股指在最近几天升至数月新高。可能是因为股市的表现，今年早些时候表现亮眼的黄金现在并不受青睐。

黄金预测：技术分析

黄金的短期价格走势继续让多头感到沮丧，因为黄金未能守住本月早些时候突破时创下的历史新高。每当它走出一些看涨K线时，比如周五的K线，交易员会积极卖出。原因是美联储鹰派言论推动债券收益率上升。

除非宏观背景向着有利于黄金或不利于美元的方向发展，否则黄金可能会继续承压。也就是说，长期趋势是看涨的，而黄金目前正测试我在黄金美元图表上强调的两个关键支撑位中的第一个，此处应该比较容易形成反弹。

第一个点位略低于1960美元，是2月创下的高点。作为之前的阻力位，该点位在周五变成了支撑位。让我们拭目以待，看它是否能再次守住，还是会破位。

如果成功守住，那么我们仍然需要看到突破阻力位1980美元，才能使天平重新向多头有利的方向倾斜。在这种情况下，我们将更有信心地提供更积极的黄金预测。

然而，如果金价干净利落地跌破1960美元，那么这将延续短期看跌的观点。在这种情况下，黄金可能会跌至1925美元左右的下一个潜在支撑区域，这里是长期看涨趋势线发挥作用的地方。

鉴于短期趋势一直看跌，从上述点位形成的任何积极反应都应被视为逢高卖出的反弹，因为黄金很容易转向并再次下探。在我们看到明确的看涨反转信号之前，多头应该格外小心。

来源：TradingView.com