一周交易员持仓报告：主动型基金的黄金多头持仓创下3个月之最- 嘉盛官网

美联储即将拉开加息周期的前景未能阻止美元多头持仓继续减少。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/2/28 12:55:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

截至周二（2022215日）

  • IMM数据显示，交易者连续第五周削减美元净多头持仓，至62亿美元，降幅为14亿美元。
  • 大型投机者持有的欧元期货净多头持仓升至半年最高点。
  • 交易者持有的英镑期货头寸转为净多头。
  • 主要货币一周变化幅度除了英镑之外都不足1万张。
 

 

美元持仓：

美元多头持仓继续减少，与美联储即将展开多次加息的事实相悖。但原因也可能是投资者计入如此多次加息的前景后担心，美联储可能将美国经济拖入衰退境地。IMM的数据显示，美元净多头持仓已降至4月以来最低点，已经是连续第五周减少。与此同时，交易者持有的新兴市场货币美元的多头持仓创下2年左右之最。

 

 

 

英镑持仓：

交易者持有的英镑头寸11月以来首次转为净多头。空头削减5300张而多头增持5400张，总持仓变为2200张净多头。交易者已经表明了态度，但价格并没有支持这种态度的转变，还需要上破。

 

 

 

澳元持仓：

交易者持有的澳元头寸仍为绝对性空头。事实上，净空头持仓接近于历史高点而多头仍在观望。但很多空头也面临一个困境，即澳元/美元的价格仍远高于0.70。也就是说，如果价格没有朝着预期的方向下跌，空头或被迫平仓，最终可能形成空头回补式反弹这一意料之外的结果。

 

 

截至周二（2022215日）

  • 主动型基金持有的黄金期货头寸升至3个月高点
  • 铜期货净多头持仓升至16周高点
 

 

黄金持仓：

上周围绕着俄乌之间紧张关系的各种媒体头条助力黄金连续第三周反弹并挑战1900。主动型基金涌入此黄色金属，多头持仓创下三个月最高点。但从上周尾盘价格的反弹势头判断，我们强烈怀疑实际看涨情绪比滞后公布的《交易者持仓报告》所反映的强太多。金价现在面临的最大威胁是俄罗斯撤军。而撤军的可能性目前看来并不十分高，所以逢低买盘可能涌现并推动价格最终站上1900

 

 

 

铜期货持仓：

我们关注铜期货的持仓情况。铜期货的净多头持仓以16周里最快的速度升至该期间最高点，而且伴随着总多头的增加和总空头的减少。所以，反弹可能刚刚开始，还有充足的上行空间。但我们现在需要价格在4.50上方持续上涨并挑战4.70高点，否则这些“抢跑”的多头可能被迫平仓从而给价格带来再度下跌的风险。

 

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