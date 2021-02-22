嘉盛交易策略：什么是经济指标？为什么交易者需要了解经济指标？

各种经济指标对世界金融市场都具有不同程度的影响。为了让嘉盛客户更好的了解一些重要经济指标从而抓住更多的交易机会，我们总结了以下重要经济指标的一些知识要点。





什么是经济指标？

经济指标的用途？

经济指标的类型

国内生产总值（GDP）

利率

外汇市场

股票市场

失业与薪资

消费者物价指数（CPI）

生产者物价指数（PPI）

贸易帐

房地产市场

制造业活动

什么是经济指标？

经济指标是用于深入了解一国经济表现的关键数据，通常指发布且大规模呈现的宏观经济指标。

宏观经济指标用于分析当前与未来趋势 – 无论是用于投资还是用于判断经济的健康状况。大部分经济指标是由各国政府或非盈利组织编制的官方数据。

经济指标的用途？

经济指标主要用于让人明白经济的状态。对投资者、交易员和分析师来说，经济指标提供可以助其发现新机会、调整持仓结构的信息。

经济指标受到广泛的关注，交易员和投资者根据宣布的结果调整其头寸。所以，市场在每次发布前后都可能剧烈震荡。因此，大部分基本面分析都将包含各种经济指标。

交易员和投资者将密切关注分析师对即将发布的数据的预测，借此形成自己的交易策略。如果实际数字明显偏离预期，人人都忙于调整之下可能造成市场展开幅度更大的波动。

因为大部分经济指标由政策决策者制定或为政策决策者制定，所以同样能够左右未来的决策，最终改变政治策略的进程。

经济指标对所涉及国家的影响更大。比如，英国的数据发布对FTSE100指数、英镑和英国企业的影响相较对其它市场的影响更加直接。

经济指标的类型

经济指标大致分成三组：

1. 领先指标：用于预测经济的未来波动与趋势。这些数字先于经济发生改变，有助于找到机会，但因为并非100%准确，所以运用起来也存在风险。

2. 同步指标：是特定经济活动的结果，只在衡量某一领域或区域时才有用，但却是经济的实时快照。

3. 滞后指标：追踪经济，在经济活动发生后发布，在寻找交易机会并不一定有用，但可用于洞悉经济的健康状况。

需要关注的关键宏观经济指标

能够帮助交易员与分析师理解一国经济变化的数据繁多，其中主要的发布如下：

1.国内生产总值（GDP）

GDP是一国在给定期间内生产的所有商品与服务的市场价值。GDP是滞后指标，但也是衡量经济健康状况的最流行指标之一。

为了呈现经济的增长幅度，GDP增长率通常以成对比较的形式出现，比如与前一季度或前一年作比。GDP上升，表明一国经济在扩张，而若下降，表明经济萎缩。比如，某国2020年GDP增长2%，可能表明其经济自2019年以来增长2%。

GDP数字发布时通常给出两个数字：名义和实际。名义GDP是标准值，按当前市场价格评估商品与服务的价值。实际GDP是在名义GDP的基础上，经一段时间内发生的价格变化调整后的终值。

GDP的上升或下降显示企业在当期创造的价值，所以市场对其的反应通常体现于股市与指数，当然很大程度也将取决于实际数字与分析师预期值之间的偏差程度。

GDP是不错的经济指标吗？

GDP准确衡量经济规模，而人均GDP（经济中的人均值）与一段时间内人们的生活水平密切相关。所以，GDP被视为是好的经济指标。

但GDP是滞后指标，在披露经济前景方面的能力有限。

2. 利率

利率是对贷款收取的百分比金额或对储蓄账户持有人支付的百分比金额。利率由一国央行制定并将逐渐影响到商业银行与消费者。为抑制通胀，上调利率，而为促进成长，下调利率。

利率对货币价值的影响重大，是外汇市场最具影响力的因素之一。利率上调表明一国经济强劲，投资者更愿意买入所在国货币，带动其价值上升。利率上调也表明银行存款回报率上升，可能鼓励人们存款而非买入高风险投资。

反过来可能也是一样的：当利率下调，一国货币可能贬值；储蓄收益的低迷可能提升高风险投资的吸引力。

利率是好的经济指标吗？

利率既是领先指标又是滞后经济指标。利率调整是在考虑了近期一段时间的经济活动后做出的决定，对于这段时间而言属于滞后指标。但利率调整的决定一经做出，对于下一阶段的经济活动而言又属于领先指标。这种双重属性使得利率成为有用的经济指标。

3. 外汇市场

一国货币因其价值反映了买方和卖方对该货币价值的看法，所以被用作国家经济的基准。

经济强劲将鼓励投资，买方愿意为货币支付更高的价格 – 这促进经济发展。当一国货币强劲，购买力上升之下可以以较低的价格进口产品并以较高的价格在国际上卖出产品。

经济疲弱削弱投资意愿，导致货币贬值，降低购买力，进口产品的成本增加且其它国家购买产品的成本减少。经济疲弱同样可以促进旅游业。

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货币汇率是好的经济指标吗？

货币汇率是非常流行的经济指标，但其为已发生事件的产品，属于滞后指标。也就是说，在理解、分析经济活动的过程中，只能部分运用外汇市场。

4. 股市

股票市场是个人和机构汇聚到一起买卖公司股票与交易型开放基金（ETF）的公共场所。投资者在分析股价时会观察企业的盈利与前景，所以股票市场的走向常被视为可以用于预测经济的运动方向。

比如，如果企业营收全面减少并且股市下跌，则经济可能正走向衰退 – 反之亦然。

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股市是好的经济指标吗？

企业盈利不是考虑股价的唯一因素，股市中还充斥着大量的投机，可以人为改变股价，令其看起来好于或差于真实情况。所以。股市不一定是好的领先经济指标。

比如，股市泡沫现象 – 当某一资产价格上涨到远超真实价值时 – 可以给出经济健康、积极的错误信号。

另外，大家也知道，在危机期间为了避免恐慌，政府也会干预股市。

5. 失业与薪资

失业与薪资数据观察经济中的就业岗位数量以及每个个人的薪资水平，一年通常发布数次，用于评估劳动力的闲置水平。

如果失业率高且薪资降低，表明一段时间的经济衰退，而若失业率低且薪资增加，表明经济正在增长。高失业期间伴随着股价下跌，所以世界各国的交易员与投资者密切关注失业数据。

美国劳工统计局的非农就业报告就是失业数据发布的一个例子。

失业数据是好的经济指标吗？

失业数据通常通过广泛的调查收集，是给定时期的高度写照。但该数据只是当时的快照，当数据发布时，统计数字就已过期。所以，在分析时我们只能部分运用这个滞后指标。

6. 消费者物价指数（CPI）

CPI衡量给定月份消费者支付的商品与服务成本的变化，本质上比较一段时间里的生活成本，可用于衡量通胀水平。

市场参与者密切关注CPI从中寻找通胀信号 – 通胀上升可以造成利率上调、贷款减少；通缩可以推低利率、鼓励贷款。

大部分国家有自己的CPI。如果持有所在国家的交易产品 – 无论是股票、指数或货币头寸 - 投资者都要关注其CPI。

CPI是否好的经济指标？

CPI被认为是通胀的领先指标之一，但要记住其属于滞后指标，或许不能准确反映通胀的当前水平。所以，我们在整体分析策略中最好和其它经济指标一样只部分运用CPI。

7. 生产者物价指数（PPI）

PPI追踪商品生产领域 – 包括采矿业、制造业、农业、林业和渔业 -和越来越多的非商品生产领域的价格变动。

它衡量数千家产成品、中间商品与原材料售价的变化，从行业角度评估成本；而CPI从消费者角度衡量价格。

PPI是好的经济指标吗？

PPI被视为观察价格长期变化的一个很好的工具。因为显示价格的变化，甚至显示的是传导到零售终端之前的价格变化，所以通常被视为通胀的领先指标。PPI还是每个月的通胀指标中率先发布的指标 – 所以是投资者首先迎来的深度指标。

8. 贸易帐

贸易帐是一国在给定期间出口与进口额之间的差额。如果进口额高于出口额，被视为贸易赤字；如果出口额高于进口额，被视为贸易盈余。

贸易盈余显示流入一国的资金多于流出一国的资金，所以国家通常更想要贸易盈余。贸易赤字可能是国内债务的信号，甚至可能导致国家货币贬值。

贸易赤字是好的经济指标吗？

贸易帐本身透露的一国经济健康状况的信号很少。比如，全球GDP最高的国家美国，从二十世纪70年代以来一直处于贸易赤字当中。贸易帐必须和其它经济指标放到一起运用。

9. 房地产市场

房地产市场是经济信息的关键来源。新开工房屋数量（即新屋开工）下降，或房价下跌，表明有意买入的人很少。楼市疲弱会影响到经济的其余领域 – 减少产权人财富、降低建筑业就业人数，而且可以迫使产权人拖欠按揭贷款。

商业建筑与住宅建筑的建造与价格数据容易获取。

房地产市场是好的经济指标吗？

因为企业在打算开工之前需要提前半年申请营建项目，所以房地产市场是经济活动的知名领先指标。新屋开工统计数据显示对房屋的需求是增加还是减少。

10. 制造业活动

生产与制造数据取自供应链初期阶段，是评估经济活动时运用最广泛的方法之一。理论上，制造业产出增加将提高未来GDP – 是经济积极增长的信号。

制造业活动的变化同样可以预示就业率的变化。制造业活动越活跃，企业很可能招聘新员工应对额外的产出任务。但当制造业企业停止招聘，预示着企业为制造业活动减少做准备。

采购经理人指数（PMI）是普遍使用的制造业活动指标。

制造业活动是好的经济指标吗？

PMI展示企业何时停止购买原材料 – 可能先于PPI和CPI等报告预示经济中出现了问题，所以被认为是特别好用的经济指标。

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