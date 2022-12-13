英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/12/13 14:48:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

在经历了连续两天的下跌后，买家入场开启200天移动平均线（1.2130点附近）保卫战，于是在周三欧洲早市上，英镑/美元从低位反弹。不过英国宏观风险日益严峻，表明此次反弹可能只是昙花一现，相比之下美元近期重获增长动力。

相比之下，12月的英国正面临各种棘手问题，可能经历至暗时刻。全国成千上万来自各行各业的工作者将举行罢工，表达对薪酬、养老金、就业和生活条件等问题的不满。罢工参与者不仅有铁路工人、公交车司机，还有护士、邮递员甚至公务员。考虑到再过几周就是圣诞节了，我们认为这对英国本就虚弱的经济而言无异于雪上加霜。

随着英国服务业和制造业PMI指数仍停留在荣枯线(50.0)下方区域，工业将进一步拖累经济活动。11月建筑业PMI指数也濒临崩溃，只是勉强维持在荣枯线附近。11月建筑业PMI50.4，低于预期的53.0，较10月的53.2大幅下降。今日坏消息接踵而至，这次主要来自于房市。Halifax房价指数11月环比下跌2.3%，年增速从8.2%降至4.7%



在环太平洋地区，美国经济表现却相对出色。近期我们看到美国多个宏观数据好于预期，不少投资者抓住机会逢低买入美元。再加上前一周美联储主席鲍威尔措辞舒缓，鹰派立场不如预期强硬，随后美元进一步下跌。美元现在找到稳定支撑点：面对日益强劲的宏观数据，市场预期美联储可能继续加息，在周期结束前最终利率水平或会升至5%以上。

总之英镑/美元很可能承受新一轮压力，翻身契机就在200天移动平均线下方某日收盘价。如果机会来了，可要眼光放低点！

 

 

 

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