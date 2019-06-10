主要股指每周技术面展望 – 基于温和美联储的非理性冒险情绪

标普500指数 – 上看历史高点









关键价位（1-3周）

中级支撑位：2835

枢轴点（关键支撑位）：2790

阻力位：2900 & 2959

下个支撑位：2730

中线（1-3周）展望

在美联储越来越温和的背景下，标普500指数（标普500期货的代表）于6月5日有效站上关键的中线水平支撑位2802/2812。所以，我们认为展开最后一跌以完成5月1日以来下修浪的看法落空（单击此处简单回顾）。

上周四我们对分析进行了更新（详见此处）并转为看涨，认为该股指在赶顶阶段启动上涨推动浪。而在今天亚洲时段早盘，该股指几乎触及预期目标阻力2900（最高到2896）。

当前关键因素继续看涨，除了在2900中级阻力位下方（艾略特波浪始于6月3日低点第5浪中级上涨浪的目标&5月8/16日小波段高点区域）面临小级别回撤的风险以及四小时图随机指标在超买区域发出看跌背离信号之外。

预期中的小级别回撤目标支撑位在2832，最低目标在关键的中线水平支撑位2790（也是6月3日低点V形反弹到今天日内高点2896的61.8%回档位）。

守住关键的中线水平支撑位2790我们继续看涨，后市可能展开新一轮上涨，第一步回踩当前历史高点2959。

但若日图收于2790下方，上述看涨基调落空之下走弱并回踩下个支撑位2730（3月8日/6月3日波段低点区域）。

日经 225指数 – 在长期区间内扩大反弹









关键价位（1-3周）

中级支撑位：20900

枢轴点（关键支撑位）：20800/650

阻力位：21300, 21600 & 21900

下个支撑位：20185

中线（1-3周）展望

日本225指数（日经225期货的代表）站上我们在前一份报告中强调的关键中线水平阻力位20800，下修情境因此落空。该股指目前可能在始于2018年10月16日的复杂长线区间形态内扩大上修。

因为4小时图随机指标刚刚退出超买区域，该股指在中级阻力位21300下方可能先形成小级别回撤，最低目标在关键的中线水平阻力位20800/650。守住20800/650，我们转向看涨，后市可能扩大上修，第一目标下个阻力位21600 （也是5月3日高点到6月4日低点的61.8%回档位）。

但若小时图收于20650下方，继续上修的情境可能落空并重拾跌势，下探支撑位20185。

恒指 – 要素复杂，关注27600 & 26650









关键价位（1-3周）

阻力位：27600 & 28560/900

支撑位: 26650 & 26000

中线（1-3周）展望

继上周五休市后，香港50指数（恒生指数期货的代表）在今天亚洲时段跳空上涨。

该股指现就在我们于前一份报告中强调的关键中线水平阻力位27600处徘徊，并且要素复杂。日图RSI即使已退出了超卖区域，但之前确实形成了看涨背离，这与2018年10月26日的情况一样，当时该股指随后展开重大反弹。此外，日图RSI现正在55这一重要阻力位下方徘徊。

所以，交投于27600与26650之间我们选择中立。只有当日图收上27600，才确认进一步上涨，后市可能上攻阻力位28560/900。但若失守26650，后市可能扩大跌势，下探关键的中线支撑位26000（2018年10月26日低点以来的上升区间&斐波纳契回档/扩展群）。

ASX 200 – 继续上攻“扩张楔形”的阻力









关键价位（1-3周）

中级支撑位：6440

枢轴点（关键支撑位）：6390

阻力位：6520 & 6630

下个支撑位：6300/270

中线（1-3周）展望

澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）站上了关键的中线水平阻力位6450，逆转了在我们前一份报告中强调的“扩张楔形”区间内下跌的情境。

该股指上周自5月3日波段低点6300急涨3%，伴随着4小时图随机指标严重超买，现在面临小级别回撤的风险。该股指可能下探中级支撑位6440，最低目标在关键的中线水平支撑位6390。守住6390我们转向看涨，后市或再度上涨并回踩5月22日高点6520后上攻阻力6630（斐波纳契扩展位群&“扩张楔形”上轨）。

但若日图收于6390下方，逆转扩大上修的情境，转而下跌并回踩“扩张楔形”支撑6300/270。

DAX – 空头撤退









关键价位（1-3周）

中级支撑位：11920

枢轴点（关键支撑位）：11800

阻力位: 12450

后市支撑位: 11600 & 11300

中线（1-3周）展望

德国30指数（DAX期货的代表）站上了关键的中线水平阻力位11940，逆转了我们在前一份报告中强调的下修情境。

由于日图RSI已经站上50，中线动能转为上涨。守住关键的中线水平支撑位11800我们转向看涨，后市可能展开新一轮涨势，第一步回踩5月3日波段高点12450。

但若日图收于11800下方，上述看涨基调落空之下可能回落并回踩11600（6月3日波段低点），甚至跌至支撑位11300（也是2018年12月26日低点到2019年5月3日高点的50%回档位）。

图表来自City Index Advantage TraderPro



