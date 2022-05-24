美国市场开盘报告：股市在上周大跌后反弹-嘉盛集团官网

美国期货

道指期货上涨1.1% ，报31602

标普指数期货上涨1.18%，报3945

纳指期货上涨0.95%，报11944

欧洲

富时指数上涨1.1%，报7474

Dax指数上涨1.08%，报14114

Euro Stoxx指数上涨0.6%，报3682

本周继续揭晓零售商财报

随着投资者们有意于上周大跌后转换基调，股市走高。在连续七周走低后，低吸交易员倾巢出动，于上周五股市探入18个月新低时大举买入。

经济数据疲软，而由于居高不下的投入成本侵蚀零售商利润，财报表现不佳，人们对美国经济陷入衰退的担忧升温。尽管通胀上升和美联储鹰派关切一直存在，但这是我们首次目睹企业利润因此重创，市场情绪受到惊扰。

今天经济日程清淡。但本周将迎来的大量数据发布将为美国经济形势及美联储未来计划提供进一步线索。美联储最新会议纪要和美国国内生产总值(GDP)数据将成为关注焦点，不过最关键的是周五出炉的美联储首选通胀指标-核心个人消费支出指数(PCE)。

只有在完全消化通胀峰值后，市场才有望展开持续反弹。PCE下降可助力市场进入上行轨道。

公司新闻

本周将有更多零售商季度财报待发，其中包括好市多(Costco)、 Nordstrom和Dollar General等。但今天重点关注Zoom，该公司将在收盘后发布第一季度财报。

预计Zoom每股收益0.87美元，销售额10.7亿美元。随着人们的生活重回正轨，该居家受益股目前很难维持疫情期间的增长速度。

标普500接下来怎么走

标普500指数自4月21日以来一直处于下跌通道内，构筑一系列低点降低和高点降低。上周五，该股指探入23个月低点3810，目前正试图反弹。MACD指标看涨交叉支持进一步上行。但买盘需要带动股指突破4小时图50均线3975和4056的100均线后才能向5月中旬高点4100阻力位发起攻击，构筑高点抬高。若未能收复50均线，价格或回探5月19日低点3865，然后是2022年低点3910。

汇市：美元下跌，欧元上涨

美元今天延续上周跌势继续走低。美元上周下挫，由于围绕美国经济形势的疑虑引发经济衰退担忧，美元7周来首次周线图收跌。今天，由于投资者在风险偏好基调中更青睐高风险货币，美元下挫。

英镑/美元守住上周涨幅，在英国脱欧乐观情绪下，英央行行长贝利今天晚些时候讲话前交投于两周高点附近。鉴于近期就业数据强劲，零售增长意外向好而通胀达9%，预计英央行将进一步加息。

欧元/美元在美元疲弱的带动下大幅走高，欧洲央行行长拉加德也确认今年夏天将有数次加息。在今天讲话中，拉加德表示将于第三季度退出负利率。此前揭晓的德国5月份IFO商业景气指数意外上升至93，前值91.8。

英镑/美元上涨0.86% 报1.2596

欧元/美元上涨1.05% 报1.0680

原油小幅走高

受供应紧张、美国燃油需求和美元小幅走软的推动，油价正在小幅走高。但尽管上海做好重开准备，北京疫情形势令涨幅受限。

美国驾驶季将于5月底启动，通常会持续到9月劳动节。尽管燃油价格飙升，但预计这段时间内需求将保持稳健。

中国继续执行新冠清零政策，高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)等投资银行下调中国GDP预测，原油需求前景受到影响。

WTI 原油交投上涨0.8%，报110.92美元

布伦特原油交投上涨0.89%，报111.50美元

后市展望

17:15英央行行长贝利讲话

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易