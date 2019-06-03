主要股指本周技术面展望：继续血洗，但警惕小幅反弹

标普500指数 - 新一轮下跌前潜在修正反弹在即













关键价位（一到三周）

中级阻力： 2770

支点（关键阻力）： 2802

支撑：2700 & 2630

下个阻力：2959 & 3007

中期（一到三周）展望

上周，标普500指数（标普500期货的代表）已如期走低，触及我们上份报告中强调的中期目标/支撑2730。今天（6月3日）亚盘，股指自上周五（5月31日）美国收盘价位2751跳空低开，创下当前日内低点2732。如下技术面要素依旧看跌；

2019年5月收于日图“看跌吞没”K线形态，月跌幅报于5.8%，创下2019年1月以来最大单月跌幅，也结束此前连续4个月的收高轨迹。

波动率指数期货继续反弹，在到达重大“恐慌地带”26.40/28.25（过去价格跌势往往迎来看涨反转的位置）前仍有进一步上行空间。

自2019年5月1日攻入当前历史高点以来，股指已进入一条中期下降通道，下轨2700充当支撑。

下降通道支撑2700也是斐波拉契回档/投射群，结合艾略特波浪/分形分析，凸显2700一线修正反弹风险。价格走势很可能展开最后一轮潜在推低，完成2019年5月16日2890高点开始的小级别下跌浪3序列。

此外，4小时图随机震荡指标现几乎触及严重超卖水平3，小型上修在即情境也因此得到巩固。

关键中期阻力落在2802，定义此处的还有2019年5月13日前波段低点以及下降通道上轨。

因此，我们维持中期（一到三周）看跌，但警惕2700水平附近或即将面临小型修正反弹，反弹上限设在关键中期关键阻力2802，之后或落实新一轮推低，目标下个支撑2630。

反之，若日图收于2802上方，看跌情境落空，后市或逼空上扬，攻向下个阻力2890/900。

日经225 – 新一轮推低前小型修正反弹风险













关键价位（一到三周）

中级阻力: 20545

支点（关键阻力）: 20800

支撑：20185 & 19800/700

下个阻力：21600 & 21900

中期（一到三周）展望

上周，日本225指数（日经225期货的代表）已如期下破20800，探向我们上份报告强调的中期目标/支撑20185。

今天（6月3日）亚盘，股指创下当前日内低点20291（距20185仅0.5%之遥），面临中期下跌趋势内部修正反弹在即的风险（艾略特波浪/分形分析支持）。此外，4小时图随机震荡指标已于超卖区域显露看涨背离信号，表明当前下行动能放缓。

我们维持中期（一到三周）看跌倾向，但要警惕20185上方或有小幅反弹，攻向20545，上限设在现落在20800的收紧后关键中期阻力，然后再落实新一轮潜在推低，目标下个支撑19800/700。

反之，若日图收于20800上方，看跌情境落空，后市或继续修正反弹，攻向下个阻力21600。

恒指 – 关键阻力27600下方继续走低













关键价位（一到三周）

中级阻力：27170

支点（关键阻力）：27600

支撑：26700 & 26150/26000

下个阻力：28560/900

中期（一到三周）展望

上周，香港50指数（恒指期货的代表）如期走低，触及我们上份报告强调的首个中期目标/支撑26700。今天（6月3日）亚盘探入当前日内低点26724。

关键技术面要素无重大变化，只是4小时随机震荡指标超卖，股指有可能展开小型修正反弹，攻向 27170。维持看跌，收紧后关键中期支点阻力现位于27600，后市或有新一轮推低，目标关键中期支撑26150/26000（2018年10月26日低点以来上升区间，斐波拉契回档/扩展群）。

另一方面，若日图收于27600上方，看跌情境落空，后市或逼空上行，攻向下个阻力28560/900（也是2019年5月3日高点至6月3日当前日内低点26724下行之50%/61.8%回档位）。

ASX 200 – 或进一步下行，探向“扩张楔形”支撑













关键价位（一到三周）

中级阻力： 6400

支点（关键阻力）：6450

支撑：6250/30

下个阻力：6520 & 6630

中期（一到三周）展望

上周，澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）已下破中性区域下限6400（也是澳大利亚大选后，5月20日形成的跳空高开位置），尽管最近几周价格上扬，我们在前几份报告中已表达谨慎立场。

对关键中期阻力6450（也是自5月22日高点至今天亚盘当前日内低点6338下行之61.8%回档）下方任何反弹持看跌观点，后市或继续下行，考验看跌“扩张楔形”区间支撑6250/30。

反之，若日图收于6450上方，看跌情境落空，后市或继续上行，再度考验2019年5月22日波段高点区域6520，然后看向6630目标。

DAX – 新一轮潜在推低前修正反弹













关键价位（一到三周）

中级阻力： 11800

支点（关键阻力）： 11940

支撑：11600/550 & 11300

下个阻力：12450

中期（一到三周）展望

上周，德国30指数（DAX期货的代表）已下破关键价位11800（2018年12月26日低点以来中期上升通道支撑，前重要头肩颈线支撑）。

中期技术面要素支持股指未来1到3周内继续走低。但鉴于4小时随机震荡指标已于超卖区显露看涨背离信号，表明当前价格下行动能减缓，11600/550中级支撑上方存在小型修正在即风险。

因此，我们中期转向看跌，关键中期阻力11940位置或封顶小型反弹，此后新一轮潜在推低落实，目标下个支撑11300（也是2018年12月26日低点至3月3日高点整体上行之50%回档）。

反之，若日图收于11940之上，看跌情境落空，后市或逼空上扬，再度考验2019年5月3日波段高点12450。

图表来自：City Index Advantage TraderPro & eSignal























