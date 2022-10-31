科技股业绩不佳，纳指难以继续反弹

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/10/31 15:13:00
Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

由于苹果公司在疲弱的科技股业绩中逆势增长，美国股指期货成功反弹；道琼斯指数得到埃克森美孚业绩的支撑，开盘走高；而标准普尔和纳斯达克指数均收复失地，接近平开。即便如此，过去一周美国大型科技公司的业绩大多令人失望，给纳斯达克指数带来了巨大压力。在周四的抛售之后，纳斯达克股指期货在亚马逊公布业绩后进一步下跌，然后大幅反弹。但随着临近周末，以科技股为主的该指数很可能再次下跌。鉴于中国股市暴跌，美国国债收益率反弹，更别提这些糟糕的业绩，美国股市的情绪在很大程度上仍是负面的。

事实上，在最近的回升之后，本周股市开始重现危机。对滞胀的担忧、中国疲软的经济、更多的加息以及令人失望的美国科技股财报，都是令股市多头望而却步的原因。科技行业仍然是特别令人担忧的因素，亚马逊发布令人失望的财报后，股价下跌。Facebook母公司Meta则在前一天大幅下挫。微软、Alphabet和德州仪器也悉数暴跌，不过苹果可能会逆势走强，其股价在盘前上涨。

 

亚马逊无法抵挡美国科技股财报糟糕的大势

以下是我的同事Joshua Warner对科技巨头财报的总结：

  • 继昨天晚些时候发布第三季度业绩后，亚马逊股价在盘后交易时段下跌13%，此前该公司透露其销售和收入均未达到预期，并且对假日购物旺季的前景不看好。由于竞争对手更疲软的表现和本季度推出的Prime Day，销售额得到了提振，但营业利润几乎减半至25亿美元，远低于预期的31亿美元，原因是不断上涨的成本。该公司表示，第四季度的目标销售额为1400亿美元至1480亿美元，营业收入介于040亿美元。这令华尔街感到失望，因为它们预计销售额超过1550亿美元，利润超过47亿美元。分析师警告称，这意味着亚马逊将面临有史以来最慢的节假日销售增长，而且成本正连续五个季度以高于收入的速度增长。

     

  • 在昨天晚些时候公布业绩后，苹果似乎已经从科技股整体崩盘中突围，在今天的盘前交易时段小幅走高，而其同行们在本周公布业绩后大幅下跌。该公司的收入创下新记录，财报好于预期。随着新iPhone 14的发布，iPhone的销量达到了目标，尽管中国经济不景气，但它在中国也实现了稳健增长。即使某些产品（例如某些手表型号）仍受到供应链问题的影响，但这一问题似乎在整体上已经得以解决。然而，随着我们临近节假日期间的销售旺季，当下的担忧是需求端。不过，在大多数同行都苦苦挣扎的情况下，通过实现销售和盈利持续增长，苹果公司展现了更强的韧性。

 

财报令人失望的亚马逊和Facebook的母公司Meta Platforms加入了我们在本周早些时候看到的Alphabet、微软和德州仪器。Meta在公布业绩后跌去了高达四分之一的市值，导致多家投行下调了该股的评级。

该行业负面的情绪也不难理解。连同上周Alphabet的数据，在广告需求疲软的情况下，社交媒体企业显然面临着更加艰难的时期。这反映了全球经济不景气，全球物价上涨重创了企业和个人。对于世界各地的许多企业来说，这都是难题——相信大多数其他即将发布财报的公司都会对此表示认同。

 

纳斯达克跌破熊市上升旗形

在科技股财报发布后，纳斯达克指数已经突破了它的熊市上升旗形，呈现跌势延续的态势。只要指数没有回升并保持在关键阻力位11370上方，就可能会导致新的技术性抛售。

1089011036区域附近的关键支撑位目前还算坚挺。但是，如果指数跌破此处，那么多头可能就要投降了。

 

 

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