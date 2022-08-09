警惕，纳指见看跌反转信号- 嘉盛官网

Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师
2022/8/9 14:56:00
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Fawad Razaqzada
作者： 市场分析师

提醒读者，多个美国股指出现了看跌反转信号。

主要股指早些时候急涨，各自斩获1%左右的涨幅。但在过去几个小时里回吐了这些涨幅，且科技股领跌。

股指的回落并没有数据方面的导火索，只是在各国对成长的关切持续升温，叠加各国央行大举加息应对通胀的背景下，多头对这波反弹无疑并不十分信任。

当然，现在还不到下结论的时候，只是如果现在仍处于熊市，我们不应忽略这些信号，以免陷于危险当中。

纳斯达克100指数早些时候站上其下降趋势线，但未能守于其上，随之调头向下。另外，38.2%回档位也构成看跌技术因素。

短线关键支撑位在12900附近，是由前阻力位转化而来的支撑位。

只要守住12900，多头应该不会太过担忧，但如果回到其下，情况可能变得微妙。

今天的价格走势对趋势方向而言暂时是一个潜在的看跌信号。我们需要看到更多的走势，才能判断这只是多头的获利回吐，还是更加严重的转变。

 

 

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