重点关注：DAX与英镑/美元- 嘉盛官网

DAX上涨，等待德国IFO商业景气报告

继上周遭遇中等程度的下跌之后，DAX与其欧洲对手股指周一上涨。

冒险情绪正在回暖，但对通胀与利率上升的担忧令市场束手束脚。

德国IFO商业景气数据即将发布，据预计受输入成本飚升的拖累自91.8下跌至91.4。

上周公布的德国PPI跃升至33.5%的历史高点。

DAX后市展望

DAX正在延续自5月10日低点13280反弹的势头，站上了数月之久的下降趋势线，也收复50期均线。RSI站上50，多头因此寄望扩大上行。

多头需要攻克上周高点14280，才有可能上看100期均线及4月高点14600。如果站于其上，有望打开涨至3月高点14930的大门。

但若失守50期均线与下降趋势线所在的14000，DAX或调头下探4月低点13500。

英镑/美元上涨，等待英国央行行长讲话

英镑/美元上周在强劲英国经济数据与下跌美元的助力下斩获1.8%的涨幅。

上周数据显示，英国就业市场保持坚挺，而通胀上涨9%且零售销售意外上涨1.4%。

因为通胀飚升而经济数据与企业财报表现不佳引发美国经济衰退的担忧心理，上周美元断然下跌。

今天脱欧方面的乐观情绪助涨英镑/美元，该货币对目前等待英国央行行长讲话。英国央行最近承认，政策相较紧缩尚有距离。

与此同时，美元今天在美国经济衰退关切挥之不去的环境中继续下跌，没有得到美国 10 年期国债收益率小幅上涨的帮助。

英镑/美元后市展望

英镑/美元扩大2022年低点1.2160以来的反弹行情，站上了数周之久的下降趋势线及20期均线，叠加MACD形成金叉，赋予多头扩大上行的希望。

多头需要站上5月高点1.2640，才有机会扩大上涨趋势并上看50期均线1.2815。

但若下跌，期间支撑位可见于20期均线及4月低点1.2420，如果失守，或下看周五低点1.2330。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan