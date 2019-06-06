标普500指数在“赶顶”阶段或启动新的上涨

标普500指数中线技术面前景









技术要素

标普500指数（标普500期货的代表）自5月1日创下的当前历史高点2959以来的前中线下降通道向上突破，使得该阻力转为支撑位并落在2800。

由于日图RSI自超卖区域调头向上，中线动能已经转为积极。

6月3日创下的看涨反转低点2728恰好也是5月1日高点到5月13日低点的1.00扩张位，自5月16日高点投射出去，也是3月8日波段低点区域。艾略特波浪理论/分形分析暗示新一轮潜在上涨推动浪的发轫，后市或创历史新高。

关键的中线支撑位落在2768，那是6月3日低点以来V形反弹的61.8%回档位。

中线阻力位在2890/2900区域，那是5月11/17日波段高点区域，并接近于5月1日高点到6月3日低点的76.4%回档位。

4小时图随机指标已达严重超买位97，突出在中级阻力位2840处即将小级别回调的风险。

关键价位（1-3周）

中级支撑位: 2800

枢轴点 (关键支撑位): 2768

阻力位: 2840 & 2890/2900

后市支撑位: 2730 & 2630

结论

我们认为的中线（1-3周）下跌情境延长下修的预期已经落空（单击此处简单回顾）。标普500指数眼下可能在长周期浪IX内形成“赶顶”上涨推动浪。当前看涨情绪的故事由一种共识推动，即美联储将成为“流动性的最后提供者”。市场认为，在宏观环境不确定的背景下（贸易紧张局势，加上美中两国的冷战在发酵），美联储将降息或推出新一轮量化宽松，阻止风险资产进一步下滑。

以前在不同的时间与环境中，人们也曾在重要顶部构筑之前讲过这样的故事。第一次是在1999年互联网泡沫时期，当时科技股处于高估值中，而支撑理由是，之前推高生产力的新科技浪潮将支持这样的高估值。第二次是在2006年到2007年间，当时人们认为人口方面的变化与资产证券化的提高将降低房产抵押的违约风险，是支持楼市繁荣的正当理由。

关注关键的中线水平支撑位2768，其应该在任何新的潜在上涨落地之前扛住任何小级别回撤的冲击，从而上看下个阻力位2890/2900。

但若失守2768，上述看涨基调落空，转而回踩6月3日波段低点区域2730。而且，只有日图收于2730下方，才重启下跌，目标下个支撑位2630（也是2018年12月26日低点到2019年5月1日高点的50%回档位）。

图表来自City Index Advantage TraderPro



