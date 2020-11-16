就业报告即便疲弱亦可能无碍澳元/美元的上涨趋势

今天早上亚洲交易员注意到，制药公司Moderna隔夜报告的新冠疫苗试验取得令人惊艳的结果，几乎复刻了上周二的情形。

2020/11/17 10:30:00

上述消息在周末有关中国、日本、韩国与澳大利亚等15个亚太国家达成史上最大规模贸易协议的利好消息之后进一步提振市场人气。

上述协议是否能够缓解澳大利亚与中国之间的紧张关系存疑，但确实提供了澳大利亚减少对中国贸易依赖度的路径。受此影响，再加上美元走弱，澳元/美元得以实现两个月中首次日图收上0.7300。正如今天早上的澳洲联储会议记录与昨晚澳洲联储主席的演讲所确认，劳动力市场在澳洲联储货币政策的制定方面具有举足轻重的地位。

澳元/美元后市的上涨空间可能取决于周四的10月劳动力市场报告的结果

据预测澳大利亚10月就业人数减少3万人、失业率自9月的6.9%上升至7.2%。但如果澳元/美元因为读数疲弱而下跌，可能也会转瞬即逝，因为到时市场转而期待11月就业数字强劲，在那之前维多利亚的封锁管控力度应已减弱。

技术面看，澳元/美元就落在0.7340/50一线阻力下方不远处的关键节点，其来自2018年1月高点0.8315延伸而出的趋势线，也在重要支撑带，即我们在上一篇澳元/美元文章中提到的前阻力位0.7220/00上方。

 “请注意，突破/收上0.7200可能初步确认重拾涨势。”

如果持续站上下跌趋势阻力0.7340/50一线，最理想是发生在周四就业数据发布之后，那么有望重燃澳元/美元的上行动能，目标为先后反击9月高点0.7414高点、0.7500。

请注意，如果未能突破/收上0.7340/50并且随后失守近期支撑位0.7220/00，可能警示扩大回调，目标区间低点0.7000。

Why the AUDUSD will look through a soft jobs print on Thursday

来源： Tradingview。文中提到的数字截至20201117日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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