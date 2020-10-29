降息和扩容量宽会打压澳元/美元汇率吗？- 澳联储会议预览

在疫情重燃和美国大选的消息洪流中，下周二的澳联储董事会会议关注度不高

2020/10/29 12:50:00

在澳联储发布一系列鸽派公报后，市场预期澳央行将把现金利率自0.25%下调至0.1%，3年期债券殖利率目标自0.25%下调至0.1%，并将定期融资工具利率自0.25%下调至0.1%。

预计届时联储还将对购债计划(QE)进行调整。澳联储的量化宽松计划旨在支持大流行爆发后债券市场的平稳运行，并将3年期债券殖利率固定在联储0.25%的目标上。

周二，预计澳联储将把购债范围进一步扩大至5年期和10年期债券，以将长期债券殖利率降至与其他发达市场相当的水平。

理论上，此举将降低国外对澳大利亚债券的需求，进而减少对澳元/美元的需求。汇率下降可刺激海外需求并帮助支持国内就业和通胀目标，这将有利于提高澳大利亚的国际竞争力。

围绕澳联储是否应该为购债计划设定一个具体的数量和时间表，市场猜测不一。目前市场主流预期购债规模每月1000亿澳元，即约85亿美元。

鉴于这个数额很可能已被市场计入，因此，或需要一个更大的金额才能夺回疫情和美国大选对澳元/美元短线走势的控制权。

技术面来看，澳元/美元自9月0.7414高点开始的修正走势已经持续了8周。

如果澳元/美元跌破/收于0.7000附近支撑位下方，预计汇价将展开更深回调，探向等浪支撑和200日均线0.6840/0.6800区域。

若汇价回调进入上述支撑区并出现稳定迹象，可密切关注澳元/美元中期买入机会。请记住，若升穿/收于0.7200之上，将初步确认货币对已重拾上行趋势。


Will a cut and an increase in QE stifle the AUDUSD? – RBA Preview

来源：Tradingview. 上述数据截止到2020年10月29日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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