欧元/美元徘徊；西得州原油打响60保卫战

欧元/美元等待德国ZEW与欧元区四季度GDP的指引。西得州原油似乎超买。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/2/16 13:50:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧元/美元等待德国ZEW与欧元区四季度GDP的指引

欧元/美元徘徊，等待德国ZEW报告与欧元四季度GDP第二次读数的指引。

疫苗乐观情绪下积极的市场人气继续压制美元。

市场期待美国的刺激政策取得更多进展，所以将予以密切关注。

欧元/美元技术面分析

欧元/美元隔夜自1.2150阻力回落，目前报在1.2135，已连续第四个时段徘徊于此位。

欧元/美元陷于20天和50天均线内，没有实质方向，目前技术面前景中性。RSI在50处徘徊，同样支持中性前景。该货币对正在等待新的方向指引，有可能来自今天的数据。

如果站上1.2150和50天均线及今天高点，上看1.2185（1月22日波段高点）。站于其上，多头或上攻1.23。

如果未能攻克1.2150，或回踩1.2050、2月5日波段低点1.1950。

关于外汇交易机会的更多信息，请单击此处


油价捍卫60.00

西得州原油多头在13个月高点处休整。

抗风险美元的疲弱，加上疫苗投放催生全球经济复苏的乐观前景，对油价构成支撑。

德州极端寒冷的天气引发了对近期供应的担心，断电使得数百万人的生活一片漆黑。。

伊拉克北部的一个美军基地遭到攻克，中东紧张局势升级。

 

西得州原油技术面分析

西得州原油自年内高点回落至60.00。

西得州原油交投于11月初以来的上升趋势线上方，也交投于其上升的20天和50天均线上方，表明当前趋势向上。

RSI显示油价已进入超买区域，后市可能展开一定的盘整甚或小幅回撤，有可能下探55的趋势线支撑，但保持上涨趋势。

上档当前阻力位在年内高点60.80，站于其上有望打开摸至2019年9月高点63.15、65.62的大门。

但若下破2020年1月高点59.30，可能考验上升趋势线兼20天均线所在的55.00。如果下破55.00，后市可能下看由水平阻力位转化而来的支撑位53.90。

关于原油交易的更多信息请单击此处

关于原油市场交易的完整指南，请单击此处


相关主题： EUR 外汇 石油 WTI

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

欧元/美元若想逆势翻盘，先突破1.00再说
Matt Weller CFA, CMT
十月 20, 2022 01:56 上午
    欧元/美元：极性转换原则表明后市可能大跌 - 嘉盛官网
    Matt Weller CFA, CMT
    三月 24, 2022 03:49 上午
      本周重点关注货币对：欧元/美元- 嘉盛官网
      三月 8, 2022 02:59 上午
        欧元/美元：如果失守1.1125，或急跌并创下20多个月最低点 - 嘉盛官网
        Matt Weller CFA, CMT
        三月 2, 2022 02:28 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。