欧元/美元徘徊；西得州原油打响60保卫战

欧元/美元等待德国ZEW与欧元区四季度GDP的指引
欧元/美元徘徊，等待德国ZEW报告与欧元四季度GDP第二次读数的指引。
疫苗乐观情绪下积极的市场人气继续压制美元。
市场期待美国的刺激政策取得更多进展，所以将予以密切关注。
欧元/美元技术面分析
欧元/美元隔夜自1.2150阻力回落，目前报在1.2135，已连续第四个时段徘徊于此位。
欧元/美元陷于20天和50天均线内，没有实质方向，目前技术面前景中性。RSI在50处徘徊，同样支持中性前景。该货币对正在等待新的方向指引，有可能来自今天的数据。
如果站上1.2150和50天均线及今天高点，上看1.2185（1月22日波段高点）。站于其上，多头或上攻1.23。
如果未能攻克1.2150，或回踩1.2050、2月5日波段低点1.1950。
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油价捍卫60.00
西得州原油多头在13个月高点处休整。
抗风险美元的疲弱，加上疫苗投放催生全球经济复苏的乐观前景，对油价构成支撑。
德州极端寒冷的天气引发了对近期供应的担心，断电使得数百万人的生活一片漆黑。。
伊拉克北部的一个美军基地遭到攻克，中东紧张局势升级。
西得州原油技术面分析
西得州原油自年内高点回落至60.00。
西得州原油交投于11月初以来的上升趋势线上方，也交投于其上升的20天和50天均线上方，表明当前趋势向上。
RSI显示油价已进入超买区域，后市可能展开一定的盘整甚或小幅回撤，有可能下探55的趋势线支撑，但保持上涨趋势。
上档当前阻力位在年内高点60.80，站于其上有望打开摸至2019年9月高点63.15、65.62的大门。
但若下破2020年1月高点59.30，可能考验上升趋势线兼20天均线所在的55.00。如果下破55.00，后市可能下看由水平阻力位转化而来的支撑位53.90。
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