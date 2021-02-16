欧元/美元徘徊；西得州原油打响60保卫战

欧元/美元等待德国ZEW与欧元区四季度GDP的指引

欧元/美元徘徊，等待德国ZEW报告与欧元四季度GDP第二次读数的指引。

疫苗乐观情绪下积极的市场人气继续压制美元。

市场期待美国的刺激政策取得更多进展，所以将予以密切关注。

欧元/美元技术面分析

欧元/美元隔夜自1.2150阻力回落，目前报在1.2135，已连续第四个时段徘徊于此位。

欧元/美元陷于20天和50天均线内，没有实质方向，目前技术面前景中性。RSI在50处徘徊，同样支持中性前景。该货币对正在等待新的方向指引，有可能来自今天的数据。

如果站上1.2150和50天均线及今天高点，上看1.2185（1月22日波段高点）。站于其上，多头或上攻1.23。

如果未能攻克1.2150，或回踩1.2050、2月5日波段低点1.1950。

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