如何开始原油交易：原油市场交易的完全指南

什么是原油交易？

原油交易是买卖原油以从中获利的行为，可以是交换此实物大宗商品，也可以是押注其市场价格的变化。供需变化推动油价震荡起伏，使得原油市场极度受欢迎。

可以交易的原油种类？

原油种类有数百种，是关键的能源来源，交易遍及世界各地。当在各种新闻或交易平台上看到“原油市场”，其指的是基准原油。基准原油是常见的原油类型，其它规模较小、生产更为独立的原油类型以基准原油定价。

两大基准原油：

西得州轻质中间基原油（WTI） - 全世界都以此为油价的基准，以该主要基准衡量供需。西得州中质原油产自北美，其期货在芝加哥商品交易所（CME）旗下的纽约商品交易所（NYMEX）交易。

- 全世界都以此为油价的基准，以该主要基准衡量供需。西得州中质原油产自北美，其期货在芝加哥商品交易所（CME）旗下的纽约商品交易所（NYMEX）交易。 布伦特原油 – 这是一种低硫轻质混合原油，首次提取于北海的布伦特油田。布伦特原油期货在洲际交易所交易。布伦特原油是加总产量约占石油产量三分之二的非洲、欧洲和中东原油市场的油价主要基准。

依据原油生产与精炼所在地的不同，每种原油的质量天差地别，与基准原油之间的差距决定了其市场价值是高于还是低于基准原油。比如，沙特阿拉伯的重质原油在转化后所含汽油和燃油百分比较低，所以比WTI便宜。

基准油价会变动，但其它原油与基准原油之间的差额总是保持不变。比如，重质原油单价比WTI低3美元，那么无论WTI如何涨跌，重质原油的单价永远便宜3美元。

原油市场还有其它种类的原油，比如汽油和取暖油。汽油主要用于给汽车加油和农业用途，取暖油是给房子供暖的石油产品。

原油市场如何运行？

原油市场以期货合约的形式运行。利用期货合约，投资者、投机者和企业能够在未来规定的日期、规定的价格买卖原油。基准的西得州和布伦特原油以及知名度较低的原油每天的期货合约成交量达到数亿张。

基准原油的结算价将在一天结束时公布，并且用于计算其它原油合约的价格。

给定时刻的油价根据持有原油头寸的交易商、精炼商、基金与个人的所有买入价和卖出价计算，受到以下因素的影响：

供应： 2014年以来，随着全球原油储备趋于枯竭，油气勘探陷入瓶颈，全球原油供应逐年减少。这意味着全球需求难以得到满足，可望推动油价飚升。而当需求萎缩，无论任何时期短期内都会导致市场供应过度 – 虽然石油输出国组织（OPEC）通常会对此进行干预。

2014年以来，随着全球原油储备趋于枯竭，油气勘探陷入瓶颈，全球原油供应逐年减少。这意味着全球需求难以得到满足，可望推动油价飚升。而当需求萎缩，无论任何时期短期内都会导致市场供应过度 – 虽然石油输出国组织（OPEC）通常会对此进行干预。 需求：2021年随着新兴经济体经济继续增长，全球原油日需求估计达到9800万桶。如果需求超过供应，油价将大涨。对能源需求的增加可能加速对替代燃料的探索，继而给原油市场带来更多的压力。

如何交易原油

1. 开立交易账户

2. 选择交易原油期货、现货原油、原油股票还是ETF

3. 开立第一批仓位

4. 利用技术分析与基本面分析监测交易单子

交易原油时，您将运用衍生产品押注源生市场价格，从来都不是买进或卖出原油本身。选择我们，您有多种交易原油的方式，包括期货、现货、股票与ETF。

交易原油期货

期货合约是标准化的协议，在约定的日期以规定的价格交换原油。到期时期货合约或以实物或现金结算，或展期到下一合约期。

期货合约用于计价原油市场，当通过其它方式，包括原油现货和ETF，买入或卖出原油时，您依然暴露在源生原油期货的风险之下。

交易原油现货

所谓现货原油市场，即买入或卖出点的价格就是买卖的每桶原油价格。现货原油属于短期交易，买卖结算几乎同时完成。

我们采用两份流动性最充裕的期货合约 - 两者的到期日期通常最接近 – 作为我们的原油现货价格。这些原油现货不会到期，所以您可以得到连续的油价，无需对您的头寸进行展期。

如果有意短期持仓、展开更深层次的技术分析，原油现货是您的理想选择。

交易原油股票与ETF

您可以开立原油公司股票敞口的方式间接交易原油。原油公司包括原油勘探、钻探、精炼与销售公司，其中有些名字家喻户晓，比如荷兰皇家壳牌（Royal Dutch Shell）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、英国石油（BP）和道达尔（Total）

原油股票也组合到一起成为交易型开放式基金（ETF），您的单一头寸就可交易原油期货或多家公司。

交易原油差价合约与点差押注

您可利用差价合约和点差押注交易原油期货、原油现货、股票与ETF，当合约到期时无需交付交易产品的实物，亦可确定是否将头寸展期。

相比直接买入期货合约，点差押注与差价合约仅需真实成本的一小部分即可开立头寸，所以成本更低。杠杆能够放大您的利润亦可增加您的风险，谨记对风险进行适当管理。

原油市场的开盘时间？

大部分原油市场一天几乎24小时开放交易，中间有中断。所以，清楚了解每个原油市场的开收盘时间，对于知晓何时能够创建与修改交易单子至关重要。

我们的原油交易时间为周一到周五，详见下表：