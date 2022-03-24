欧元/美元：极性转换原则表明后市可能大跌 - 嘉盛官网

最受关注的技术分析方法 - 极性转换原则，在欧元/美元这个全球最受瞩目的货币对上表现得淋漓尽致。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/3/24 14:49:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

提醒不熟悉的读者，所谓极性转换原则指一种倾向性：当以前的支撑位（价格下方的支撑）一旦告破，即可能在未来转换成阻力位（价格上方的压力），反之亦然。从心理层面看，价格突破现有支撑或阻力位，代表市场情绪发生重大变化，而交易者看到突破位附近再现入市机会时通常不会错过。这就营造必要的供需，构成极性转换原则的土壤。

在欧元/美元这个例子中，价格于月初击穿1.1125附近的支撑位，之后的下跌畅通无阻，最终跌至1.0800。欧元/美元在那之后回升并两次反击前支撑现阻力位1.1125，该位毫无悬念地构成阻力，导致价格在本周下破短线上涨趋势线（其本身也在本周的小级别反弹中发挥阻力作用）。

来源: TradingView, StoneX

 

展望后市，4小时图50200期指数移动均线正在下跌，表明中线继续趋于下行。目前支持未来几周回踩1.0800，在美联储给出明显更加积极的年内加息计划的背景下这种倾向尤其明显。

看跌交易者或考虑在当前价位附近沽出的机会，并在1.1125关键价位上方放置保护性止损位，目标可能在前支撑位上方的1.0800附近。只有站上1.1125并可持续走高，才有机会抹去短线下跌趋势，并为后市的长时间反弹打开空间。

 

 

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