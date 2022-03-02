欧元/美元：如果失守1.1125，或急跌并创下20多个月最低点 - 嘉盛官网

俄罗斯与乌克兰军事冲突不断的当前形势可能推动欧元/美元很快跌至20多个月最低点。

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/3/2 13:28:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

俄罗斯与乌克兰之间的冲突升级，对欧元/美元这个全球交易最广泛货币对的影响在意料之中：俄罗斯于周三晚间正式开始侵入乌克兰时，交易者计入附近的欧元区面临更多风险的前景，欧元/美元因此在大约24小时内暴跌逾200点子

该货币对过去几个交易日稳定于关键支撑位上方，但俄罗斯与乌克兰目前不断上演的军事冲突可能推动欧元/美元很快创下20多个月最低点。最近的头条消息显示，俄罗斯正在升级行动，准备动用核武器，而西方国家对其实施越来越严厉的制裁措施，其中包括冻结资产、将特定的俄罗斯实体踢出SWIFT国际支付系统。也就是说，避险基调可能贯穿本周甚至本周之后的时间

技术面看，欧元/美元2月以来（勉力）保持在1.1125-1.1500区间，周末小幅回升，但此文发稿时再度濒临下破。事实上，青睐经典技术面分析的投资者甚至可能将2月的价格走势归类为“倒杯柄”形态。目前1.1125支撑位的压力渐增，如果在接下来几天里失守，价格可能急跌至1.1000甚或更低的水平。

来源: TradingView, StoneX

 

提醒读者，1.1000除了是整数心理关口外还是20204月反复构成阻力的区域。前阻力位告破后有很大的可能在后市转化成支撑位。看跌交易者可以利用这种结构，在1.1100整数位放置限价卖出单并在1.1125上方放置止损单，第一目标看向1.1000潜在支撑位附近。

目前技术面和基本面看跌，但我们也不要忘了整个环境依然高度不确定。在这样的环境中，多做准备应对不同的结果有益于我们的交易。乌克兰出现停火迹象及/或欧元/美元回到1.1250附近的本周高点上方，有助于消除该货币对的短线下跌压力，助其至少在3月第一周守住2月的交投区间。

 

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