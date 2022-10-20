欧元/美元若想逆势翻盘，先突破1.00再说

Matt Weller
作者： 市场研究主管
2022/10/20 12:56:00
Matt Weller
作者： 市场研究主管

过去几周，我和大家一样看到欧洲经济就觉得前景黯淡，尤其当美国加息时！

后花园发生战争，能源短缺，经济大幅衰退，欧元区的前景一片黯淡。神学家托马斯·富勒四百年前曾说过：黎明前的时刻总是最黑暗的。欧元区的利空因素如此明显且尽人皆知，那么很有可能市场价格已经反映现实。

同时，交易者预计明年美联储最终将把基金利率加到5%左右，因此近期美联储将涌出大量鹰派言论，引发相关预期。随着本月主要美国经济数据（NFPCPI）接连公布，市场可能在未来两周转移注意力，或会导致美元出现盘整或修正。

如果期待欧元/美元逆势反弹，0.9950-1.0000区间值得关注，下行通道上轨、50天下跌移动平均和关键心理平价位阻力均在此汇合。如果欧元/美元价格突破上述关键阻力区间，将是18个月来首次在日线图构筑上抬的低点和上抬的高点，同时延伸目标看至9月中1.0200高位，甚至达到1.0350的前支撑转阻力位区域。

来源：TradingView, StoneX

当然，最符合逻辑的结果，也是最有可能出现的结果是，欧元/美元反弹昙花一现，就如同过去18个月以来的每次反弹一样，而欧元价格将继续一路下跌至11月。

尽管如此，我们起码应该去设想一下未来的其他可能。就像菲茨杰拉德曾说过的那样：“一个人能同时保有全然相反的两种观念，还能正常行事，是第一流智慧的标志。”

 

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