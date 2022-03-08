本周重点关注货币对：欧元/美元- 嘉盛官网

欧洲央行于本周四召开货币政策会议，对此市场广泛预期央行维持利率不变。但投资者将观察央行在债券购买计划方面的决策，是否以及如何调整该计划的节奏。疫情紧急购买计划（PEPP）定于本月到期，但欧洲央行曾表示将贯彻当前资产购买计划（APP），二季度每月购买400亿欧元债券、三季度每月购买300亿欧元、四季度每月购买200亿欧元，然后考虑加息。然而， 2月通胀率高达5.8%、核心CPI达到2.7%，央行是否有可能调整其债券购买节奏？有没有可能在三季度退出APP，继而为四季度加息埋下伏笔？不要忘了，2月通胀读数基本没有将俄罗斯与乌克兰之间的战争因素纳入其中。双方爆发的战争导致过去几周大宗商品价格飚升，欧元区的通胀率因此可能高于当前水平。欧洲央行设置的通胀目标为2%，所以很可能在本周会议上讨论俄乌冲突不确定性对货币政策的影响。

美联储主席鲍威尔上周在国会就美国经济陈述半年度证词时表示，宜于3月16日加息。谨记这点以及美国将在周四欧洲央行宣布货币政策决议后不久即公布2月CPI。市场预期表面CPI年率为7.9%，高于7.5%的前值；剔除食品与能源的核心CPI为6.4%。美国在上周披露的非农就业报告显示，2月新增就业64.8万人，高于新增40万人的预期。非农就业报告整体强劲，唯一的不足是平均每小时收入低于增加0.6%的前值，增幅为零。鲍威尔还在证词中表示，俄乌战争对美国经济的潜在影响难以确定，美联储将予以密切监测。但这些可能不足以动摇美联储执行疫情爆发以来的首次加息。

欧元/美元2021年5月以来一直交投于下降通道内，当年11月考验通道底部但以失败告终，之后在1.1121-1.1495区间横盘。该货币对今后1月中旬和2月中旬曾测试上轨趋势线但未能成功。在美国宣布俄罗斯计划数天内侵入乌克兰的前一天，即2月10日，随着投资者涌入美元避险，欧元/美元开始下跌。今天，该货币对再度考验通道下轨和1月28日低点上涨至2月10日高点行情的161.8%扩展位。另请注意，图表上2017年1月以来的绿色上行趋势线就落在今天日图K线下方，报在1.0800附近。而RSI报在23.35附近，处于超卖区域，表明价格可能准备回升。

来源: Tradingview, Stone X

如果日图守住支撑位，欧元/美元可能上看长期通道的下轨趋势线1.0931附近、前低点1.1121、长期通道的上轨趋势线1.1235附近。但如果失守长期支撑位，可能跌至水平支撑位1.0727和2020年3月以来低点1.0636。

来源: Tradingview, Stone X

本周四既有欧洲央行会议又有美国CPI发布，可能给欧元/美元带来一定的波动。叠加各国、央行和所有交易者眼下都瞩目的俄乌战争消息，欧元/美元可能快速波动。

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