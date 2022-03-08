本周重点关注货币对：欧元/美元- 嘉盛官网

本周四既有欧洲央行会议又有美国CPI发布，可能给欧元/美元带来一定的波动。

2022/3/8 13:59:00

欧洲央行于本周四召开货币政策会议，对此市场广泛预期央行维持利率不变。但投资者将观察央行在债券购买计划方面的决策，是否以及如何调整该计划的节奏。疫情紧急购买计划（PEPP）定于本月到期，但欧洲央行曾表示将贯彻当前资产购买计划（APP），二季度每月购买400亿欧元债券、三季度每月购买300亿欧元、四季度每月购买200亿欧元，然后考虑加息。然而， 2月通胀率高达5.8%、核心CPI达到2.7%，央行是否有可能调整其债券购买节奏？有没有可能在三季度退出APP，继而为四季度加息埋下伏笔？不要忘了，2月通胀读数基本没有将俄罗斯与乌克兰之间的战争因素纳入其中。双方爆发的战争导致过去几周大宗商品价格飚升，欧元区的通胀率因此可能高于当前水平。欧洲央行设置的通胀目标为2%，所以很可能在本周会议上讨论俄乌冲突不确定性对货币政策的影响。

美联储主席鲍威尔上周在国会就美国经济陈述半年度证词时表示，宜于316日加息。谨记这点以及美国将在周四欧洲央行宣布货币政策决议后不久即公布2CPI。市场预期表面CPI年率为7.9%，高于7.5%的前值；剔除食品与能源的核心CPI6.4%。美国在上周披露的非农就业报告显示，2月新增就业64.8万人，高于新增40万人的预期。非农就业报告整体强劲，唯一的不足是平均每小时收入低于增加0.6%的前值，增幅为零。鲍威尔还在证词中表示，俄乌战争对美国经济的潜在影响难以确定，美联储将予以密切监测。但这些可能不足以动摇美联储执行疫情爆发以来的首次加息。

欧元/美元20215月以来一直交投于下降通道内，当年11月考验通道底部但以失败告终，之后在1.1121-1.1495区间横盘。该货币对今后1月中旬和2月中旬曾测试上轨趋势线但未能成功。在美国宣布俄罗斯计划数天内侵入乌克兰的前一天，即210日，随着投资者涌入美元避险，欧元/美元开始下跌。今天，该货币对再度考验通道下轨和128日低点上涨至210日高点行情的161.8%扩展位。另请注意，图表上20171月以来的绿色上行趋势线就落在今天日图K线下方，报在1.0800附近。而RSI报在23.35附近，处于超卖区域，表明价格可能准备回升。

来源: Tradingview, Stone X

 

如果日图守住支撑位，欧元/美元可能上看长期通道的下轨趋势线1.0931附近、前低点1.1121、长期通道的上轨趋势线1.1235附近。但如果失守长期支撑位，可能跌至水平支撑位1.072720203月以来低点1.0636

来源: Tradingview, Stone X

 

本周四既有欧洲央行会议又有美国CPI发布，可能给欧元/美元带来一定的波动。叠加各国、央行和所有交易者眼下都瞩目的俄乌战争消息，欧元/美元可能快速波动。

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： EUR 美元

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

欧元/美元若想逆势翻盘，先突破1.00再说
Matt Weller CFA, CMT
十月 20, 2022 01:56 上午
    欧元/美元：极性转换原则表明后市可能大跌 - 嘉盛官网
    Matt Weller CFA, CMT
    三月 24, 2022 03:49 上午
      本周重点关注货币对：欧元/美元- 嘉盛官网
      三月 8, 2022 02:59 上午
        欧元/美元：如果失守1.1125，或急跌并创下20多个月最低点 - 嘉盛官网
        Matt Weller CFA, CMT
        三月 2, 2022 02:28 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。