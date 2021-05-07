欧元/美元谨慎守住1.2050，关注美国非农就业报告

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2021/5/7 13:00:00
2 阅读量
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧元/美元在非农就业报告发布前守住1.2050

欧元/美元在非农就业报告发布与欧洲央行长拉加德讲话前的谨慎交易中守住1.2050。

德国3月工业产出月率增加2.5%，前值下降1.9%。

贯穿本周的强劲数据似乎表明欧元区经济已经华丽转身。

美元上涨，投资者关注非农就业报告，从中寻找更多的线索。

欧元/美元后市展望

欧元/美元4小时图继续交投于其周图下降趋势线与其50期指数移动均线上方，给予多头希望，后市有望上攻1.21。

阻力可见于5月3日高点1.2080，如果击穿，可望上看1.21整数位与年内高点1.2150。

而支撑位可见于20和50期指数移动均线1.2040。如果下破，空头或得到助力。

油价在乐观的美中数据发布后上涨

受到乐观的美中数据的提振，油价连续第二个时段上涨。

美国初请失业金人数连续第五周下滑，至疫情后期最低点。

全球最大的原油进口国中国4月的财新服务业PMI报在56.3；出口年率增长32.3%。

2021年前四个月，中国进口的原油攀升7%。

如果非农就业数据强劲，有望进一步提升对原油需求的期待并提振油价。

西得州原油价格后市展望

油价交投于数周高点附近，目前在4月底以来的上升趋势线之上，4小时图也在50期指数移动均线上方，但刚刚失守了20期指数移动均线65.10。

价格守住50期指数移动均线兼4月20日高点64.40的话，多头继续占据上风，如果失守，支撑位可见于63.00。

上档近期阻力位可见于昨天高点65.90，然后是5月5日高点66.70。


相关主题： 原油 EUR 美元

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

OPEC+前瞻：OPEC+会再次减产吗？
十二月 1, 2022 02:59 上午
    原油价格开始新一轮下跌
    Fawad Razaqzada
    十一月 22, 2022 04:27 上午
      需求低迷市场一筹莫展，WTI油价下跌
      Fawad Razaqzada
      十一月 17, 2022 03:53 上午
        西得州原油：或大幅下挫，关注80.00支撑- 嘉盛官网
        Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
        九月 8, 2022 06:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。