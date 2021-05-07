欧元/美元谨慎守住1.2050，关注美国非农就业报告

欧元/美元在非农就业报告发布前守住1.2050

欧元/美元在非农就业报告发布与欧洲央行长拉加德讲话前的谨慎交易中守住1.2050。

德国3月工业产出月率增加2.5%，前值下降1.9%。

贯穿本周的强劲数据似乎表明欧元区经济已经华丽转身。

美元上涨，投资者关注非农就业报告，从中寻找更多的线索。

欧元/美元后市展望

欧元/美元4小时图继续交投于其周图下降趋势线与其50期指数移动均线上方，给予多头希望，后市有望上攻1.21。

阻力可见于5月3日高点1.2080，如果击穿，可望上看1.21整数位与年内高点1.2150。

而支撑位可见于20和50期指数移动均线1.2040。如果下破，空头或得到助力。

油价在乐观的美中数据发布后上涨

受到乐观的美中数据的提振，油价连续第二个时段上涨。

美国初请失业金人数连续第五周下滑，至疫情后期最低点。

全球最大的原油进口国中国4月的财新服务业PMI报在56.3；出口年率增长32.3%。

2021年前四个月，中国进口的原油攀升7%。

如果非农就业数据强劲，有望进一步提升对原油需求的期待并提振油价。

西得州原油价格后市展望

油价交投于数周高点附近，目前在4月底以来的上升趋势线之上，4小时图也在50期指数移动均线上方，但刚刚失守了20期指数移动均线65.10。

价格守住50期指数移动均线兼4月20日高点64.40的话，多头继续占据上风，如果失守，支撑位可见于63.00。

上档近期阻力位可见于昨天高点65.90，然后是5月5日高点66.70。