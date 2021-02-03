嘉盛交易策略：非农就业报告(NFP)完整指南

非农就业数据发布对经济政策和金融市场都具有不同程度的影响。了解什么是非农就业数据，即将到来的2021年非农数据发布日程及如何就非农报告进行交易。

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2021/2/3 18:15:00
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什么是非农就业人数?

非农就业人数(NFP)是对美国雇员数量一月一次的测量数据，其中不包括农业工人、公务员、个人家庭雇员和非盈利机构雇员等就业类型。

美国劳工统计局(BLS)每个月收集非农就业数据并将其纳入《就业形势报告》，报告中也包括失业率。报告发布时间为每个月第一个星期五上午8:30左右，也就是格林威治时间下午1:30左右。

报告都通过两项调查对上月数据进行回顾：

1.家庭调查 – 它提供了详细的就业人口统计资料，包括按性别、种族、教育水平和年龄分列的失业率。

2.机构调查 – 它提供了经济中新增非农就业岗位的总体数据。通常这部分数据被称为非农数据。它详细列出了各行业新增就业数量、工作时间和平均时薪。

如何把握非农数据

经济学家和政界人士常通过非农就业和失业率数据来评估美国经济状况，并为未来经济活动构建展望。交易员应特别注意以下几个方面：

  • 失业数据：作为美联储判断经济健康状况时的重点参考指标，失业数据最受关注。
  • 各行业就业增长：该报告体现了哪些行业正在通过增加工作岗位扩张，哪些行业在收缩并导致失业。数据可以让我们了解哪些股票、指数和ETF未来可能上涨或下跌。
  • 小时工资：工资的增加和减少也是该报告值得关注的一块内容 - 工资增长表明经济状况健康，而工资减少则显示经济繁荣程度下降、消费支出减少。这些数字可能会对公司收入产生连锁反应
  • 对前一份非农报告的修正：对前增长预测的任何调整都会促使交易员重估当前头寸，从而引发市场波动行情。

2021年的非农就业报告发布日程

来看看2021年待发非农数据日程表：

非农报告发布日期

非农报告发布时间 (美国/英国)

非农报告所涉期间

2021.2.5

8:30am/1:30pm

2021年1月

2021.3.5

8:30am/1:30pm

2021年2月

2021.4.2

8:30am/1:30pm

2021年3月

2021.5.7

8:30am/1:30pm

2021年4月

2021.6.4

8:30am/1:30pm

2021年5月

2021.7.2

8:30am/1:30pm

2021年6月

2021.8.6

8:30am/1:30pm

2021年7月

2021.9.3

8:30am/1:30pm

2021年8月

2021.10.5=8

8:30am/1:30pm

2021年9月

2021.11.5

8:30am/12:30pm*

2021年10月

2021.12.3

8:30am/1:30pm

2021年11月

l  * 经夏令时调整。

美国非农就业数据如何影响外汇市场

月度非农就业报告对外汇市场有重大影响。和通胀、GDP和其他月度就业报告类似，非农报告被交易员视为一种经济增长领先指标。

如果非农报告显示美国经济状况健康：较高的就业率、就业增长和工资增长数据，则很可能吸引来自世界各地的投资。从而推高美元价格并影响主要货币对走势。

反之，如果非农就业数据显示美国经济状况不健康：失业率高企、就业增长缓慢、工资增长停滞，那么投资率就会下降。从而可能导致美元兑其他货币走低。

重点关注英镑/美元、欧元/美元、美元/日元等货币对及美元指数。

美国非农就业数据如何影响其他市场

非农就业报告关注的是劳动力对经济的影响，这将对股市和大宗商品 (主要是黄金和白银) 价格产生连锁效应。

当非农报于强劲就业增长，则表明各行业公司都表现良好，从而令公司股票乐观情绪升温。但鉴于非农向好也会带动美元走强，道指、标普500指数和纳斯达克指数等美国股指可能因此承受负面影响 - 这些指数往往与美元走强存在负相关性。

如果非农就业数据显示美国经济正处于收缩期，那么黄金和白银等受欢迎的避险资产可能迎来更强烈的资金流入。

如何就非农就业数据和非农消息进行交易

1.  开立嘉盛交易帐户

2.  研究分析师对非农数据的预测

3.  选择一种交易资产并建仓

4.  监测非农发布前后的市场情况

5.  必要时调整头寸或平仓头寸

在非农就业数据发布前，经济学家和分析人士会试着预测总体非农就业数据，并最终达成一个主流预期数值。一旦非农发布，市场反应将取决于预期值与实值的接近程度 - 因为任何意外都会导致交易员蜂拥买进或卖出头寸。

非农就业报告引发的波动性为交易员提供了获利机会，但同样存在风险。因此，确保交易前制定好风险管理策略至关重要。



相关主题： 洞察 NFP 非农就业报告 就业

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