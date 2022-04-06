西得州原油价格逼近对称三角形的顶端：突破在即？- 嘉盛官网

上月最引人瞩目的故事是：全球最基本的大宗商品之一，即原油疯狂震荡。我们选取现货西得州原油（美国原油）观察，发现其3月走势如下：
- 进入3月一周多点，油价就飚升逾33%
- 之后下跌，截至月中跌幅超过25%
- 随后再度上涨，截至24日斩获近25%的涨幅
- 最后下跌，上周收盘时较上述高点低15%
换言之，油价在短短一个月的时间里就走完了一年的波动性。
值得注意的是，上述走势的波幅一浪小于一浪，在图表上形成系列下降的高点和上抬的低点。如果转化成传统技术面分析语言，那就是油价在3月明确构筑“对称三角形形态”。提醒不熟悉的读者，对于该形态的一个常见比喻是：从两端向内压迫弹簧后在内部积蓄能量，一旦其中一端压力释放，弹簧（西得州油价）就有可能朝着释放的方向急速波动。
如下图所示，价格正在挺进对称三角形的顶端，接下来几天可能带着高波动性突破。
来源: TradingView, StoneX
敏锐的交易者可能也注意到了，上月四次调头之前价格都与14期RSI形成看跌背离；所以，如果这次突破三角形形态时没有出现类似的背离，可能增强方向性延续行情的信心。
至于目标区域，向上突破的话奠定摸至3月底高点116附近的基础，而若下破，短期内可能跌至2月底低点90.00附近。
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