OPEC完全指南- 嘉盛官网

什么是OPEC?

OPEC是由全球13个最大石油出口国组成的集体，由伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉于1960年成立，旨在协调各国的石油产出政策并在各国之间建立一个支援系统。

OPEC的成员国合力控制着很大一部分全球原油供应，能够有效决定油价并避免油价出现可能对成员国经济造成负面影响的波动。

OPEC成员国有哪些？

欧佩克目前的13个成员国包括：

伊朗 （创始国） 伊拉克 （创始国） 科威特 （创始国） 沙特阿拉伯（创始国） 委内瑞拉 （创始国） 阿尔及利亚 安哥拉 刚果 赤道几内亚 加蓬 利比亚 尼日利亚 阿拉伯联合酋长国

该组织的创始国和正式成员国之间在投票权上存在明显的差异。要成为OPEC的成员国，该国必须为原油净出口国且出口量可观、根本利益与成员国相近，而且必须得到四分之三正式成员国的多数支持，其中包括必须得到所有创始国的接纳。

OPEC成员还有另一种形式，即“准成员国”，即不具备成为正式成员的资格但为原油净出口的国家，如果利益与OPEC相一致就仍有可能得到特殊待遇。

OPEC扮演什么角色？

OPEC的角色是协调和统一成员国的石油产出政策、建立维护其利益的渠道 - 无论是作为单个国家还是作为一个集体实体。

OPEC设计稳定国际市场石油价格的方式方法，有效消除可能对成员国不利的波动，从而履行上述角色。该组织意在稳定石油生产国的收入和对消费国的石油供应，也是为了防止美国主导石油市场。

直到1960年，美国始终是最大的石油生产国和消费国。也就是说，石油的价格通常由美国的石油公司决定。通过联合各方团结在一起，OPEC变成美国的有力竞争对手，成员国能够抑制美国对全球市场的干预力量。

这种角色在1973年石油禁运中初见成效。当时是为了阻止对目标国家的石油出口以及削减原油产出，实行了石油禁运，结果美国美国加油站被挤爆。

OPEC如何影响油价？

OPEC通过调降产能来影响油价。形成油价的基础不仅有当前供需水平还有未来产出预期，OPEC通过改变进入流通领域的原油数量，在需求保持不变的条件下，可以维持油价在高位，从而最大化组织利润。

但这中间也存在一个均衡点，如果供应削减量过高也会减少OPEC成员国的收入。

OPEC一年召开两次政策会议，为其13个成员国制定产出配额。在这些决议公布前后，油价可能受预期的影响而震荡起伏。

如果着眼于OPEC最大产油国沙特阿拉伯的供应量，可以特别清晰地揭示OPEC产出与油价之间的关系。事实上，很多人仅以沙特阿拉伯作为全球原油市场流动性的指标。

两者间的关键因素在于剩余产能 – 即可以在30天内增加并再维持90天的原油产量。沙特阿拉伯拥有最大的剩余产能，可供调控量超过150万桶-200万桶/天。

OPEC的总产能向市场清晰展示该组织对可能造成原油供应减少的金融危机的管理能力，如果剩余产能不足，可能引发市场担心并推升油价。

比如，在2003年到2008年期间，OPEC的剩余产能只有200万桶/天左右 – 在全球供应中的占比为3%。对供应的关切以及（利比亚等）OPEC成员国减产的威胁导致油价自2003年9月的25美元/桶飚升至2008年7月的147.02美元/桶。

产量出乎意料地发生改变也可以明显作用于油价，发生的原因多种多样，比如：

OPEC 某个成员国不愿达成产量配额

罢工等扰动供应链

地缘政治事件与全球危机

这就是我们必须及时了解OPEC相关消息的重要原因。

OPEC是否控制着全球石油储备？

OPEC官网显示其控制着全球79.4%左右的原油储备、据说总产量在全球产量中占比40%、在国际交易性石油中占比60%。

但随着水力压裂技术等新技术的问世，OPEC对全球市场的影响力减弱。截至2020年的五大产油国分别是美国、沙特阿拉伯、俄罗斯、加拿大和中国，其中只有一个国家是OPEC成员国，而另外四个非OPEC国家总计控制全球原油供应的40%强。

但美国企业受制于反垄断规定，即其不能像OPEC那样共同商议一致协调供应，也就不能取得OPEC那样控制国际市场的同等能力。

OPEC与非OPEC国家之间的区别

OPEC国家是该非政府组织的成员国而非OPEC国家是不包含在该组织之内的产油中心。主要产油中心有北美、前苏联地区和毗邻北海的几个国家。

2016年，OPEC同意和10个非OPEC国家协调原油供应，组成了所谓的OPEC+组织，包括俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、马来西亚、墨西哥、巴林、文莱、阿曼、苏丹和南苏丹。

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