油价大涨的6大理由；美元/匈牙利福林同步走高- 嘉盛官网

在连日利好消息助攻下，西得州原油过去5个交易日有4个交易日上涨。接下来我们分析其中的部分利多因素，从3月17日开始：

IEA 表示，俄罗斯日原油供应可能减少 300 万桶 俄罗斯与乌克兰的停火谈判似乎破裂 看似板上钉钉的伊朗核协议到目前为止仍没有落实 有传欧洲可能禁止从俄罗斯进口石油 IEA 负责人警告，全球原油供应可能遭遇几十年来最严重的冲击 美国能源部和能源信息署都报告库存锐减，不符合市场预期的小幅增加

在这些媒体头条和消息作用下，西得州原油价格不断上扬，自2020年春季以来有序形成上涨通道。但到了2月28日，因俄罗斯入侵乌克兰，油价加速上涨，于3月8日创下129.42高点。油价在3月15日回撤至93.56附近支撑位，此后再度因为上述因素大举冲高。油价今天止步于115.37，其略低于3月8日高点到3月15日低点行情的61.8%回档位115.70。该低点之上为水平阻力位所在的117.17，如果攻克，有望上看近期高点129.42。支撑位在周二低点107.12，然后是水平支撑位103.82。

来源: Tradingview, Stone X

高企油价与对战争的关切提升了通胀，促使匈牙利央行周二加息100个基点，至4.4%，幅度创下2008年以来之最。但此举对匈牙利福林的影响甚微。美元/匈牙利福林与油价之间存在高度正相关联系，前者在过去一个月一直受到后者的驱动。两者目前的相关系数为+0.85。相关系数高于+0.80，视为强关联。当俄罗斯侵入乌克兰，美元/匈牙利福林与油价一起走高，双双于3月7日创下高点，其中前者的高点在368.058。后来两者双双回撤至支撑位，其中前者在3月17日构筑短线低点333.41。但自那以后油价反弹至61.8%回档位，美元/匈牙利福林却止步于水平兼趋势线阻力。相关性衡量2种交易产品同向波动的频率，而非波动的幅度。

来源: Tradingview, Stone X

阻力位在3月18日高点342.30，然后是3月7日高点到3月17日低点行情的38.2%回档位346.65，接着是前述行情的50%回档位350.73。第一支撑位在3月17日低点333.41，然后是水平支撑位324.94。

油价近期涨势凶猛。西得州原油价格与美元/匈牙利福林之间存在高度正相关联系，即两者同向波动，但波动幅度并不必然相等。无论如何，如果油价继续上涨，美元/匈牙利福林应可随之走高。但如果油价受制于阻力位，美元/匈牙利福林可能迅速创下短线新低。

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