如果美国大举释出储备原油，是否可以推低油价？- 嘉盛官网

有报道称，美国正在考虑释出战略储备原油以抗击飚升的通胀。油价随后跳水6.5%，跌破101.00。

2022/4/1 13:38:00

释出总量可能高达高达1.8亿桶，如果分摊到180天，相当于每天100万桶。

那么，这种量级的释出可以推动油价可持续下跌吗？

IEA预测2022年全球石油和液体燃料的消费量为1.006亿桶/天，而其中有11%，即按年平均有1100万桶/进口自俄罗斯。

 

供应

在俄罗斯侵入乌克兰后，西方国家制裁俄罗斯，包括埃克森美孚、壳牌、英国石油和Equinor在内的西方公司宣布，将停止与俄罗斯的业务往来。即使是最乐观的估计，俄罗斯日原油供应将因此减少200-400万桶。

 

OPEC+

OPEC+在今天召开的会议预计维持原有的产出计划，并为6月增加40万桶埋下伏笔。请注意，经年的投资不足导致很多OPEC+成员国最近产量都没有达到配额。

 

哈萨克斯坦供油中断

哈萨克斯坦每天约有100万桶原油通过CPC管道运往俄罗斯的黑海港口新罗西斯克，该管道据报道于上周受损，可能在长达两个月的时间里影响哈萨克斯坦的原油出口。

 

需求

至于供需方程式的需求端，有证据显示消费者开始对创记录高点的燃料价格做出回应。

其它方面，具有高度传染性的Omicron变异病毒的传播和中国部分城市随后的封城，对地区性燃料消费的影响，可能比高企价格的影响更直接。

 

结论

假设我们综合衡量各种因素，即将俄罗斯和哈萨克斯坦减少的原油供应，减去油价上涨和中国部分城市封城造成的需求下降，得出的净缺口值为300万桶/天左右。如果美国释出100-150万桶/天，当然可以对油价产生重大影响。

如果油价确实持续下破下图所示的100附近的趋势支撑，后市或回踩3月中旬创下的93.53低点。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022331日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

 

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