地缘政治风险增加引发亚洲股市的获利回吐盘

股市截至标准时间0500的概览
- 伊朗击落进入伊朗空域的无人机造成地缘政治局势愈发紧张，在欧洲时段开盘前，亚洲股市全线出现获利回吐盘并致其从之前连续3天的上涨中回撤。
- 亚洲股市表现最差的是日经225指数，原因是日本6月制造业PMI初值疲弱、日元继续上涨。日本PMI报在49.5，处于萎缩区域中，预期值50.00；美元/日元下跌并创下亚洲时段低点107.05，周线可能收出1月2日以来最低收盘价。单击此处回顾我们对外汇市场的最新分析。
- 标普500指数在昨天的美国时段创下历史新高收盘价2954（盘中最高到2958）。今天亚洲时段，标普500 E-mini期货已回吐0.30%涨幅，盘中最低到2950。
- 欧洲股指差价合约也下跌，下跌幅度一般，其中FTSE100与德国DAX跌幅分别为0.23%和0.46%。
- 今天是欧洲的PMI日，先是标准时间0730的6月德国制造业PMI初值&服务业PMI，然后是标准时间0800的欧元区PMI。
宏观经济日历
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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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