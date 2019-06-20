外汇技术趋势/关键价位日评（周五）

欧元/美元 – 关注1.1350阻力位

作者： 
2019/6/21 9:36:00
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欧元/美元 关注1.1350阻力位



  • 欧元/美元继续上涨，眼下就在1.1350（6月7/12日波段高点区域&1月10日波段高点以来下降趋势线）阻力位下方徘徊。交投于1.1350-1.1245之间我们选择中立。
  • 如果小时图收上1.1350，打开延续上修的大门，上攻下个中级阻力位1.1420（斐波纳契扩展位&3月21日波段高点区域）。但若小时图收于1.245下方，重振看跌基调，后市可能下跌并回踩本周低点1.1180。

英镑/美元 1.2760仍是需要关注的关键阻力位



  • 在英国央行会议一如预期受制于关键的短线水平阻力位1.2760继续看跌并且增添1.2665为下跌触发位，如果此位告破，后市可能下跌并回踩近期支撑位1.2560
  • 但若小时图收上1.2760，上述看跌情境落空之下扩大上修，目标下个上阻力位1.2875。

美元/日元 有更多下跌潜力



  • 一如预期缓慢下跌，现正逼近我们在前一份报告中强调的下跌支撑目标107.10。目前没有下跌势竭的清晰信号，受制于调整后的关键短线水平阻力位107.85维持看跌，后市可能扩大跌势，目标下个支撑位106.60/50 (下降通道的下轨&斐波纳契扩展群)。
  • 但若小时图收上108.20，上述看跌基调落空之下逼空回踩关键的中线阻力位108.65。

澳元/美元 0.6935仍是需要关注的关键阻力位



  • 测试了我们在前一份报告中强调的关键短线水平阻力位0.6935，伴随着小时图RSI已开始呈现短线上涨动能势竭。
  • 维持看跌并且增添0.6900为下跌触发位，如果失守，后市可能回落并回踩重要支撑位0.6830/6810但若小时图收上0.6935，上述看跌基调落空之下延续上修，目标关键的中线阻力位0.7020（也是2018年12月3日高点以来下降阻力位）。

图表来自eSignal




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