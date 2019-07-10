亚洲股市一览：企稳，等待鲍威尔作证

在7月5日以来连跌3天后，亚洲股市呈现企稳信号。

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2019/7/10 11:16:00
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股市截至标准时间0430的概览



  • 在7月5日以来连跌3天后，亚洲股市呈现企稳信号。此外，亚洲股市也承接了美国标普500与纳斯达克100昨天美国时段的收高。后两者低开后双双上涨，相较7月8日分别收高0.12%和0.53%。
  • 有意思的是，全球（亚洲、欧洲与美国）当下的回升/企稳发生在各自的关键中线支撑位（单击此处简单回顾最新的每周技术面展望报告）附近。今天亚洲时段盘中表现最好的是韩国的Kospi 200（前垫底股指）。继下跌2周触及我们昨天强调的、5月29日低点到7月1日高点的61.8%回档位后，Kospi 200上涨0.67%。
  • 欧洲股指差价合约同样开始稳住昨天的跌势。FTSE 100与德国DAX目前均已微涨0.10%。DAX目前斩获的涨幅是发生在7月9日欧洲时段考验其关键的中线支撑位12400之后。
  • 有媒体援引美国白宫经济顾问Larry Kudlow的话称，美中贸易官员昨天的电话会议取得具有建设性意义的进展。所以，未来仍有希望就贸易协议展开谈判。
  • 晚些时候需要关注的关键事件将是美联储主席鲍威尔在美国国会作证的第1天，时间是标准时间1400。鲍威尔将评述美联储的货币政策与美国经济的状况。如果评述偏弱，可能维持7月31日降息25%的前景。

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*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。





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