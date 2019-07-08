主要股指每周技术面展望 – 有余力上涨，或形成中线顶部

标普500 – 接近于潜在中线顶部









关键价位（1-3周）

中级支撑位： 2967

枢轴点（关键支撑位）：2954

阻力位：3003 & 3045 (斐波纳契扩展位：)

后市支撑位： 2904 & 2870

中线（1-3周）展望

上周，标普500指数（标普500期货的代表）继续上攻并于7月4日亚洲时段又创历史新高3000，该位接近于我们在前一份每周展望报告中强调的第一个上涨目标/阻力3003（请单击此处简单回顾）。

因为该股指6月3日低点2728以来的看跌“上升楔形”已经完成了三分之二，并且伴随着日图RSI在超买区域发出看跌背离信号，中线多头现在应该警醒。

上述信号暗示上涨动能已开始减退。艾略特波浪理论/分形分析暗示，标普500或有余力上冲后展开数周的下修（幅度大致1 8%-10%）。

所以，我们继续看涨并调整关键的中线枢轴支撑位到2954，后市或有余力上攻3003和3054。但若日图收于2954下方，残余上涨的情境落空之下启动下修序列，后市目标支撑位2904和2870。

日经225 – 维持残余上涨需要重点关注21340支撑位









关键价位（1-3周）

中级支撑位： 21560

枢轴点（关键支撑位）：21340

阻力位: 21900/22000

下个支撑位: 20900/800

中线（1-3周）展望

继7月1日在G20峰会后跳空上涨2.3%，日本225指数（日经225期货的代表）上周余下时间里都在横盘。

维持看涨并且调整关键的短线水平支撑位到21340，后市或有余力上攻21900/22000阻力区域。

但日图收于21340下方的话，上述情境落空之下启动数周下修行情，后市目标支撑位20900/800。

恒指 – 有余力上攻29500

关键价位（1-3周）

中级支撑位： 28300

枢轴点（关键支撑位）：28000

阻力位：29000 & 29500

下个支撑位: 26700

中线（1-3周）展望

上周，香港50指数（恒指期货的代表）一如预期上涨并且到达第一个上档目标阻力29000（7月4日最高到29029）。

在那之后，受7月5日非农就业报告的影响，香港50指数回撤2.6%，考验中级支撑位28300。新增非农就业人数高于预期，降低了美联储在7月31日会议降息50个基点的预期。

维持看涨，关键的中线水平支撑位落在28000，后市或有余力上攻29500。但若日图收于28000下方，前述看涨情境落空之下启动数周下修，目标支撑位26700。

ASX 200 – 守住关键支撑位6590，或有余力上攻









关键价位（1-3周）

中级支撑位： 6660

枢轴点（关键支撑位）：6590

阻力位: 6815/6850

下个支撑位: 6380

中线（1-3周）展望

上周，澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）已一如预期站上6703，7月5日最高到6772。

该股指目前在关键支撑区域上方回撤1.4%。我们维持看涨，并调整关键的中线水平支撑位到6590，后市或有余力上攻下个阻力区域6815/50 (历史高点&斐波纳契扩展群)。

但若日图收于6590下方，上述看涨情境落空之下可能启动数周下修，目标支撑位6380。

DAX – 守住12400关键支撑位或有余力上涨

关键价位（1-3周）

枢轴点（关键支撑位）：12400

阻力位: 12800 (斐波纳契扩展/回档群)

下个支撑位: 11900/800

中线（1-3周）展望

德国30指数（DAX期货的代表）上周一如预期形成上涨行情，7月3日美国时段最高到12663。

维持看涨并调整关键的中线水平支撑位到12400，后市或有余力上攻12800阻力位，然后展开下修。

但若日图收于12400下方，上述看涨情境落空之下或启动数周下修，后市回踩主支撑区域11900/800。

图表来自 City Index Advantage TraderPro

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