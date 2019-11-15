外汇技术策略日评

欧元/美元 – 可能展开小级别上修

作者： 
2019/11/15 14:12:00
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欧元/美元 可能展开小级别上修


  • 在前一份报告中，我们因为紊乱的要素而已经将看法从最初的看跌转向中立（单击此处回顾）
  • 在看到该货币对于中性区域下轨附近1.1000徘徊，伴随着小时图RSI站上前下降阻力位、前看涨背离信号后，我们转向看涨，后市可能小级别反弹并测试中级阻力区域1.1090/1105（11月6/7日小波段高点区域&10月31日高点到11月14日低点的61.8%回档位）。
  • 但若小时图收于1.0990下方，后市可能扩大下听，目标1.0940（也是10月1日低点到10月18日高点的76.4%回档位）。

英镑/美元 – 1.2910仍是需要关注的关键阻力位


  • 英镑/美元持续上冲，但依然受制于关键的短线水平阻力位1.2910，伴随着小时图RSI处于超买区域。
  • 维持看跌，后市可能扩大下跌，目标近期支撑位1.2700（10月21日波段高点以一小级别下降区间的下轨&10月9日低点到10月21日高点的38.2%回档位）。
  • 但若小时图收上1.2910，则重振看涨基调，后市在主区间内延续上修，目标下个中级阻力位1.3210/3240 (4月3日/5月3日波段高点区域&斐波纳契扩展群)。

美元/日元 回踩前上升楔形支撑位构成的回档阻力位



  • 美元/日元一如预期下跌并且下破8月26日低点以来的中线“上升楔形”的支撑位。维持看跌，调整关键的短线水平阻力位到108.90（11月11/13日前波段低点区域&11月12日高点到11月14日美国时段低点108.22的61.8%回档位），后市可能扩大跌势，目标近期支撑位107.90
  • 但若小时图收上108.90，可能逆转上述看跌基调，后市转而逼空回踩11月7/8日波段高点区域109.50。

澳元/美元 更多潜在下跌



  • 澳元/美元下跌并触及第一个短线目标支撑位0.6800。受制于调整后的关键短线水平阻力位0.6845（11月9/13日前小级别密集区域&11月5日高点以来小级别下降阻力位）继续看跌，后市可能扩大跌势，目标下个近期支撑位0.6720（10月16日小波段区域和10月2日低点到10月31日高点的76.4%回档位）
  • 但若小时图收上0.6845，上述看跌基调落空之余可能逼空回踩0.6900/6930 (10月31日/11月5日区间阻力&2018年12月3日高点以来主下降通道阻力位)。

图表来自 eSignal



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