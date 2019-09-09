欧元/美元 – 正在扩大上修
- 欧元/美元缓慢下跌并触及我们在前一份报告中强调的短线下档目标支撑1.1000（单击此处回顾）。
- 9月3日以来，该货币对反弹160点子，于9月5日创下1.1085高点，之后围绕着小低点1.1018展开整理。该盘整区间是9月3日低点到9月5日高点反弹行情的38.2%回档位所在。
- 守住关键的短线水平支撑位1.1000看涨，后市可能展开上修阶段的新一轮涨势，目标阻力位1.1095和1.1170（8月6日高点到9月3日低点跌势的76.4%回档位&接近于1月10日高点以来的下降阻力位与8月6日以来前小区间支撑位的汇聚点）。但若小时图收于1.1000下方，前述看涨基调落空之余回踩1.0925。
英镑/美元 – 继续展开潜在上涨，上攻关键阻力位
- 英镑/美元展开预期中的下破并触及我们在前一份报告中强调的下档目标支撑位1.2000/1950。9月3日该货币对最低到1.1959，之后反弹428点子，于9月9日到达1.2385高点。
- 守住关键的短线水平支撑位1.2245看涨，后市可能扩大上涨，目标关键阻力位1.2510/2570 （9月3日低点以来小级别上升通道的上轨&2016年10月7日低点以来前主上升支撑位）。
- 但若小时图收于1.2245下方，上述看涨基调落空并可能回踩1.2000/1950。
美元/日元 – 自小区间向上突破
- 美元/日元站上关键的短线阻力位107.00（也是8月6日以来小级别区间形态的上轨），令原来的短线下跌并回踩104.65/40的情景落空。
- 守住关键的短线水平支撑位106.60转为看涨，后市可能扩大上修，目标下个中级阻力位108.45（斐波纳契回档/扩展群&8月26日低点以来小级别上升通道的上轨）。
- 但若小时图收于106.80下方，表明上破失败，后市可能展开新一轮震荡下跌，下探105.60甚至104.65/40。
澳元/美元 – 近期的上涨似乎“过度”
- 澳元/美元站上0.6780并在逼空之下上攻我们在前一份报告中强调的阻力目标0.6865（9月9日最高到0.6875）。
- 目前短线要素突显回落并回归均值的风险，伴随着小时图RSI在超买区域发出看跌背离信号。受制于关键的短线水平阻力位0.6875，后市可能下探0.6810，如果下破此位，下看0.67670。
- 但若小时图收上0.6875，后市可能延续上修，目标0.7000（2018年12月3日高点以来上升通道的上轨）。
图表来自eSignal
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