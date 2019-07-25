ASX200或开始持续数周的下修

ASX 200/澳大利亚200指数的短线技术面前景
ASX 200/澳大利亚200指数的短线技术面前景
关键要素
- 澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）展开了预期中的反弹并触及我们在周一早些时候公布的每周展望报告中强调的中线上行目标/阻力6815/6850（单击此处回顾）。
- 从7月17日到7月25日美国时段高点6834，该股指反弹了3.10%，现在呈现出看涨势竭信号，表现在日图于10月份创下的当前历史高点6851下方不远处形成了“陀螺顶”，伴随着日图RSI在7月5日以来的超买区域发出看跌背离信号。
- 艾略特/波浪理论分析暗示6月3日低点6301以来的中级上涨浪3或已结束，后市可能展开持续数周的下修浪4。
- 小时图随机指标仍有上涨空间，意味着该股指在自昨天的6834高点下跌0.8%，至今天亚洲时段盘中低点6777后有望反弹。
- 关键的短线阻力在6812，那是6834高点到6777低点的61.8%回档位，也是昨天亚洲时段小波段低点。
关键价位（1-3天）
枢轴点 (关键阻力位): 6812
支撑位: 6795 & 6730 (7月10日低点到7月25日高点的50% 回档位)
下个阻力: 6851 (历史高点)
结论
如果受制于关键的短线水平阻力位6812，该股指可能展开下修，目标下个支撑位6795和6730。
如果站上6812，后市或延续上涨并挑战历史高点6851。
图表来自City Index Advantage TraderPro欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan
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