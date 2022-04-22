ASX200指数在澳联邦预算案揭晓前走高- 嘉盛集团官网

大宗商品价格上涨提振矿业和能源股，进而支撑ASX200上涨。此外，将于本周计入银行账户的240亿澳元股息支付中大部分已经或即将重返市场。

将于明晚7点30分公布的联邦预算同样为股市提供助力，这也是政府在即将到来的联邦选举前放出的一个大招。

疫情后经济复苏速度快于预期加之大宗商品价格上涨，政府将提高在基础设施、国防和家庭方面的支出以缓解“生活成本”压力。其中包括首次购房者优惠及将燃油税下调10-20澳分。

与此同时，西太银行经济学家预计，政府将宣布2021/22年度削减预算赤字至777亿澳元，而去年12月中期经济和财政展望预测的预算赤字为992亿澳元。

如下图所示，ASX200指数今天交投上涨33点，报7440点，距去年8月历史高点仅2.5%之遥。在月/季末常规头寸再平衡流程结束之后，本地股市4月通常表现不错。

因此，如果ASX200收盘能守住7330/00支撑位，在5月有所回落前，ASX200有望一路走高，测试并突破8月历史高位7632。

来源：Tradingview.上述数据截止到2022年3月29日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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