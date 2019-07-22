主要股指每周技术面展望:正展开可能持续数周的潜在下跌

标普500 – 中线顶部就位

作者： 
2019/7/22 10:01:00
作者： 

标普500 中线顶部就位




关键价位（1-3周）

中级阻力位： 3000

枢轴点（关键阻力位）：3020

支撑位： 2910/04 & 2875

后市阻力位： 3055 & 3088 (斐波纳契扩展位)

中线（1-3周）展望

上周，标普500指数（标普500期货的代表）下挫1.2%并打破了前两周的阳线收盘。该股指也未能展开残余涨势、上攻3045/55并完成2018年12月低点以来的主升浪（艾略特波浪理论/分形分析）。

我们在前一份每周展望报告中强调了正在构建中线顶部的风险，并且该股指也确实展开了自“上升楔形”区间形态支撑位向下突破的行情，于7月19日回踩回档阻力位3006后暴跌并回踩当周低点2971。关键要素保持利空：

  • 该股指上周的下跌就发生在2018年1月以来主“扩张楔形”上轨处。
  • 日图RSI在严重超买位73发出看跌背离信号，暗示股指的中线上涨动能减弱。
  • 从另一个角度看，VIX期货已经下跌至“安心区域”12.80/10.10，标普500指数眼下展开数周下修的风险增加。

所以，受制于调整后的关键中线水平位3020我们继续看跌，后市可能扩大下修，目标先后指向2910/042875（也是6月3日低点到7月15日高点的50%回档位）。

但若日图收上3020，上述看跌情境落空之下逼空上攻3055，甚至上看3088。

日经225 正在区间内下修




关键价位（1-3周）

枢轴点（关键阻力位）：21540

支撑位: 20900/800

后市阻力位： 21900/22000

中线（1-3周）展望

上周，日本225指数（日经225期货的代表）下破关键的中线水平支撑位与看跌上升楔形区间的支撑位21500，逆转了残余上涨指向219000/22000的情境。

该股指目前可能在2018年10月高点24478以来主要的复杂区间内下修。受制于关键的中线水平阻力位21540，我们转向看跌，后市可能扩大跌势，回踩支撑位20900/800

但若日图收上21540，上述看跌情境落空之下重振多头信心，后市可能逼空上攻阻力位21900/22000（也是斐波纳契回档/投射群）。

恒指 要素紊乱，转为中性




关键价位（1-3周）

阻力位: 29000 & 29500/700

支撑位： 28300, 27800 & 26700

中线（1-3周）展望

香港50指数（恒指期货的代表）前一周即使守住了关键的中线水平支撑位28000，但由于标普500出现看跌形态而缺少展开残余涨势上攻阻力区域29500/700的信心。

所以，交投于2900028300区间我们取中性立场。只有日图收上29000才能重振剩余涨势，上攻29500/700。但若日图收于28300下方，打开下修的空间，目标支撑位27800，更有可能回踩26700（6月4日波段低点）。

ASX200 正在残余上涨中




关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位): 6600

阻力位: 6815/6850

下个支撑位: 6380

中线（1-3周）展望

上周，澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）在关键的中线水平支撑位6590上方横盘整理。

关键要素没有变化，我们继续看涨并调整关键的中线水平支撑位到6600，后市可能有余力上攻下个阻力区域6815/50（历史高点&斐波纳契扩展群），然后数周下修的行情落地。

但若日图收于6600下方，上述看涨情境落空之下启动数周下修，目标支撑位6380。

DAX 正在下修中



关键价位（1-3周）

枢轴点（关键阻力位）：12500

支撑位： 12200 (触发位) & 11900/800

后市阻力位： 12800 (斐波纳契扩展/回档群)

中线（1-3周）展望

上周，德国30指数（DAX期货的代表）一如预期小幅下跌并且现正于下跌触发位12200上方徘徊。小时图收于12200下方，可能巩固潜在的、数周下修，第一目标主支撑区域11900/800

但若日图收上12500中线水平阻力位，上述看跌情境落空之下可能重振多头，上看下个阻力位12800。

图表来自 City Index Advantage TraderPro & eSignal

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan



相关主题： Germany 30 华尔街道琼斯指数 股指

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

贸易协议力克黯淡的制造业PMI并推动DAX上涨
Fiona Cincotta
十二月 16, 2019 06:47 上午
    中国制造业PMI的光芒掩盖了德国问题，DAX反弹
    Fiona Cincotta
    十二月 2, 2019 06:48 上午
      主要股指本周技术面展望：疲惫多头的决定性时刻
      十一月 24, 2019 11:01 下午
        泛欧交易所可能合并，但未影响FTSE
        十一月 18, 2019 05:22 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。