主要股指每周技术面展望:正展开可能持续数周的潜在下跌

标普500 – 中线顶部就位













关键价位（1-3周）

中级阻力位： 3000

枢轴点（关键阻力位）：3020

支撑位： 2910/04 & 2875

后市阻力位： 3055 & 3088 (斐波纳契扩展位)

中线（1-3周）展望

上周，标普500指数（标普500期货的代表）下挫1.2%并打破了前两周的阳线收盘。该股指也未能展开残余涨势、上攻3045/55并完成2018年12月低点以来的主升浪（艾略特波浪理论/分形分析）。

我们在前一份每周展望报告中强调了正在构建中线顶部的风险，并且该股指也确实展开了自“上升楔形”区间形态支撑位向下突破的行情，于7月19日回踩回档阻力位3006后暴跌并回踩当周低点2971。关键要素保持利空：

该股指上周的下跌就发生在2018年1月以来主“扩张楔形”上轨处。

日图RSI在严重超买位73发出看跌背离信号，暗示股指的中线上涨动能减弱。

从另一个角度看，VIX期货已经下跌至“安心区域”12.80/10.10，标普500指数眼下展开数周下修的风险增加。

所以，受制于调整后的关键中线水平位3020我们继续看跌，后市可能扩大下修，目标先后指向2910/04和2875（也是6月3日低点到7月15日高点的50%回档位）。

但若日图收上3020，上述看跌情境落空之下逼空上攻3055，甚至上看3088。

日经225 – 正在区间内下修









关键价位（1-3周）

枢轴点（关键阻力位）：21540

支撑位: 20900/800

后市阻力位： 21900/22000

中线（1-3周）展望

上周，日本225指数（日经225期货的代表）下破关键的中线水平支撑位与看跌上升楔形区间的支撑位21500，逆转了残余上涨指向219000/22000的情境。

该股指目前可能在2018年10月高点24478以来主要的复杂区间内下修。受制于关键的中线水平阻力位21540，我们转向看跌，后市可能扩大跌势，回踩支撑位20900/800。

但若日图收上21540，上述看跌情境落空之下重振多头信心，后市可能逼空上攻阻力位21900/22000（也是斐波纳契回档/投射群）。

恒指 – 要素紊乱，转为中性









关键价位（1-3周）

阻力位: 29000 & 29500/700

支撑位： 28300, 27800 & 26700

中线（1-3周）展望

香港50指数（恒指期货的代表）前一周即使守住了关键的中线水平支撑位28000，但由于标普500出现看跌形态而缺少展开残余涨势上攻阻力区域29500/700的信心。

所以，交投于29000和28300区间我们取中性立场。只有日图收上29000才能重振剩余涨势，上攻29500/700。但若日图收于28300下方，打开下修的空间，目标支撑位27800，更有可能回踩26700（6月4日波段低点）。

ASX200 – 正在残余上涨中









关键价位（1-3周）

枢轴点 (关键支撑位): 6600

阻力位: 6815/6850

下个支撑位: 6380

中线（1-3周）展望

上周，澳大利亚200指数（ASX200期货的代表）在关键的中线水平支撑位6590上方横盘整理。

关键要素没有变化，我们继续看涨并调整关键的中线水平支撑位到6600，后市可能有余力上攻下个阻力区域6815/50（历史高点&斐波纳契扩展群），然后数周下修的行情落地。

但若日图收于6600下方，上述看涨情境落空之下启动数周下修，目标支撑位6380。

DAX – 正在下修中





关键价位（1-3周）

枢轴点（关键阻力位）：12500

支撑位： 12200 (触发位) & 11900/800

后市阻力位： 12800 (斐波纳契扩展/回档群)

中线（1-3周）展望

上周，德国30指数（DAX期货的代表）一如预期小幅下跌并且现正于下跌触发位12200上方徘徊。小时图收于12200下方，可能巩固潜在的、数周下修，第一目标主支撑区域11900/800。

但若日图收上12500中线水平阻力位，上述看跌情境落空之下可能重振多头，上看下个阻力位12800。

图表来自 City Index Advantage TraderPro & eSignal

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