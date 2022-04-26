亚洲市场开盘报告：美元指数创下25个高点；金价跌破1900 - 嘉盛官网

美国现货市场周一收盘情况：

道指涨 238.06 点，涨幅 0.75% ，收于 34,049.46

标普 500 涨 24.34 点，涨幅 2.51% ，收于 34,058.75

纳斯达克 100 指数涨 176.355 点，涨幅 1.32 % ，收于 13,533.22

亚洲期货市场：

澳大利亚 ASX200 指数期货下跌 0 点，涨幅 0.17% ，现货市场开盘可能报在 7,473.30

日本日经 2250 指数期货上涨 270 点，涨幅 1.02% ，现货市场开盘可能报在 26,860.78

香港恒指期货上涨 134 点，涨幅 0.68% ，现货市场开盘可能报在 20,003.34

中国 A50 指数期货上涨 44 点，涨幅 0.34% ，现货市场开盘可能报在 12,948.25

澳大利亚与新西兰市场周一因澳新军团日休市，今天重新开放交易，部分投资者也要消化一些消息。封锁管控与新冠病例数增加引发中国经济增长放慢的担心，继而放大为对全球成长放慢的担心，也催生通胀变得“根深蒂固”的关切。

美国股市先是承接上周跌势，后于午盘前企稳，继而小心翼翼地打破连续两天的跌势。还不能确定今天亚洲市场是否跟风，但可以判断其对中国成长关切将变得更加敏感。所以，我们并不期待亚洲市场今天强力反弹。

美元打压大宗商品与商品货币

美元指数在避险资金与美联储（至少）加息50个基点的前景作用下继续上涨，创下25个月高点后止步于102上方；法国现任总统在大选中战胜勒庞的消息不敌避险交易，欧元探入1.0700。

大宗商品下挫，Thomson Reuters大宗商品指数跌至8天低点。铜下破趋势线支撑，触及10周低点；西得州原油跌破100；黄金继续失宠，日图2个月中首次收于1900下方。

商品货币受到拖累，其中澳元和纽元隔夜领跌。钢铁减产推低铁矿石价格（乃至澳元），使得澳元/日元日内跌幅最大达到2.4%，连跌3天的势头为2020年6月以来所未见。澳元/纽元也走出今年迄今跌幅最大的一天。

黄金短线下看1880

我们可以看到黄金小时图依然处于强下跌趋势中，但在低点上方不远处的小型看跌旗形盘整形态中。价格后市可能向下突破，该形态可能演变成三角旗/小型三角形。但我们更愿在小级别反弹时逢高沽出，或在创下新的低点时入场，目标1880，在周图第2枢轴支撑位附近。

ASX 200:内部市场情况

ASX200指数2022年4月22日收于7473.3，跌幅1.57%

板块方面，医疗健康最强，上涨 0.54 % ，而材料最弱，下跌 3.28%

11 个板块有 1 个板块收高

11 个板块有 9 个板块收低

11 个板块有 7 个板块跑赢大盘

157 只个股（占比 78.50% ）上涨， 33 只个股（占比 16.50% ）下跌

涨幅居前的个股:

+1.71% - Endeavour Group Ltd (EDV.AX)

+1.66% - Ramsay Health Care Ltd (RHC.AX)

+1.45% - CSL Ltd (CSL.AX)

跌幅居前的个股:

· -8.33% - Paladin Energy Ltd (PDN.AX)

· -6.47% - Block Inc (SQ2.AX)

· -6.33% - OZ Minerals Ltd (OZL.AX)

后市展望 (AEST 时间 )

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