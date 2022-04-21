亚洲市场开盘报告：加拿大CPI达到惊人的高度，提高了加息75-100个基点的可能性- 嘉盛官网

美国现货市场周三收盘情况：

道指涨 249.59 点，涨幅 0.71% ，收于 35,160.79

标普 500 涨 2.76 点，涨幅 2.51% ，收于 34,058.75

纳斯达克 100 指数跌 211.727 点，跌幅 1.49 % ，收于 13,998.53

亚洲期货市场：

澳大利亚 ASX200 指数期货上涨 27 点，涨幅 0.36% ，现货市场开盘可能报在 7,596.20

日本日经 2250 指数期货上涨 40 点，涨幅 0.15% ，现货市场开盘可能报在 27,257.85

香港恒指期货下跌 150 点，跌幅 0.72% ，现货市场开盘可能报在 20,794.67

中国 A50 指数期货上涨 18 点，涨幅 0.13% ，现货市场开盘可能报在 13,570.71

美国股市涨跌互见，其中标普500指数小幅上涨而纳斯达克指数下跌。在此之前发布的奈飞财报显示，该公司订阅用户数十年里首次减少。奈飞股价隔夜下跌多达38.4%，最终收低30%左右，当天表现为数十年间最差的一天。

欧洲股市上涨，其中DAX突破，符合我们的预期，且到达我们的第一目标14360。这再次证实了我们的猜测，即DAX已在13,887构筑修正低点，多头接下来重点关注14600。

ASX 200指数在历史高点处犹豫不决

ASX200指数昨天涨至距离历史高点不到10点的水平，但未能守住涨幅，当天基本收平，形成看跌pinbar。这是由1根K线组成的看跌反转形态，而且形成于历史高点下方，另价格收于Keltner上轨下方，我们怀疑具备了自当前价位回归均值的基础。空头第一目标可能在7525高点或10天指数移动均线附近的7500。如果我们看到格外汹涌的抛盘，价格可能跌至7430.8。但在那之前我们将寻找在7500附近构筑波段低点的证据。

ASX200指数2022年4月20日收于7569.2，涨幅0.05%

板块方面，医疗健康最强，上涨 2.58 % ，而材料最弱，下跌 1.46%

11 个板块有 9 个板块收高

11 个板块有 2 个板块收低

11 个板块有 9 个板块跑赢大盘

97 只个股（占比 48.50% ）上涨， 95 只个股（占比 47.50% ）下跌

涨幅居前的个股:

+24.24% - Ramsay Health Care Ltd (RHC.AX)

+5.2% - Pro Medicus Ltd (PME.AX)

+3.64% - Healius Ltd (HLS.AX)

跌幅居前的个股:

· -7.45% - Zimplats Holdings Ltd (ZIM.AX)

· -6.47% - Hub24 Ltd (HUB.AX)

· -4.26% - Paladin Energy Ltd (PDN.AX)

大宗商品平静

白银基本走平且收于20天指数移动均线、黄金形成小阳线且收于20天指数移动均线上方不远处。我们的核心看法是金价站上2000，但受制于1965的话我们短线继续看跌，目标1925。如果马上站上1965，逆转前述看跌观点。西得州原油基本追随白银收平，日图上于100企稳后形成十字星。

通胀继续发威

我们的意思是通胀仍在“膨胀”。新西兰CPI年率升至32年高点6.9%（季率上涨1.8%），这些强而有力的数字确实意味着新西兰联储可能在下次会议再加息50个基点，但不及预期导致纽元随后下跌0.5%左右。

加拿大央行方面，在看到飚升的通胀报告之后，涌现了其于6月加息75-100个基点的猜测。加拿大通胀报告中的多个表面数字上升至数十年高点，无一低于预期。CPI升至31年高点6.7%，超过6.1%的预期值。加拿大通胀创下5.5%的历史高点，加拿大央行青睐的三个优选通胀指标悉数上涨（CPI中位数创下31年高点、平减指数达到3年高点、共同指数升至13年高点）。

加拿大央行提出了对高企通胀变得根深蒂固的担心，所以上述令人瞠目的CPI数字不仅巩固了央行下次会议加息50个基点的预期，还提高了6月加息75或100个基点的可能性。另外值得注意的是，加拿大统计局已确认自下月起将二手车纳入通胀数字。也就是说，未来通胀数字可能达到更高的水平。加元先是普遍上扬，兑美元、瑞郎和英镑的涨势尤为明显。

美元止步于101附近

疲弱的楼市数据在隔夜打击美元和债券收益率，商品货币因此得以朝均值回归。美元指数走出逾3周最黯淡的一天，未来24小时里可能回踩100。美元/日元也因此下跌。市场现在认为，日元的警戒线在130。我们怀疑，市场希望至少考验该位，但要提前达成考验的想法，可能需要收益率的同步助力。美元/加元遭遇2021年8月以来最大跌幅，而澳元/美元坚定收上0.7400。这符合我们在周二报告中阐述的看涨观点。

后市展望 (AEST 时间 )

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