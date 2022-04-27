亚洲市场开盘报告：科技股领跌美股；黄金收复1900 - 嘉盛官网

纳指昨天暴跌近4%，跌幅为2020年9月以来之最，但黄金守住关键支撑位且收复1900整数关口。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/4/27 16:45:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

美国现货市场周二收盘情况：

  • 道指涨565点，涨幅0.08%，收于7,386.19
  • 标普500120.92点，涨幅2.51%，收于34,058.75
  • 纳斯达克100指数跌523.511点，跌幅1.32%，收于13,009.71

 

亚洲期货市场：

  • 澳大利亚ASX200指数期货下跌65点，跌幅0.89%，现货市场开盘可能报在7,253.00
  • 日本日经2250指数期货下跌650点，跌幅2.44%，现货市场开盘可能报在26,050.11
  • 香港恒指期货下跌262点，跌幅1.31%，现货市场开盘可能报在19,672.71
  • 中国A50指数期货下跌116点，跌幅0.9%，现货市场开盘可能报在12,840.29

 

 

 

强硬美联储、成长关切与俄罗斯发出新的威胁引出的看跌情绪笼罩华尔街财报季。为了报复西方国家卷入俄乌战争，俄罗斯周三誓言切断对波兰和保加利亚的天然气供应，首次将矛头对准北约成员国。

纳斯达克100指数堪堪止步于关键支撑位13,000，现在相较其历史高点已跌逾22%。现货市场高开但收低，搅动风云的是特斯拉股票。投资者担心，马斯克为了筹集收购推特的资金，可能抛售部分持股。而Alphabet疲弱财报同样不利于市场人气。

 

ASX 200:

ASX 200指数昨天再度暴跌，所有板块走弱，80.5%的个股下跌。该指数今年才走出第五个暴跌日就已失守今年开盘价，力度之大令人瞠目。空头下一步显而易见意欲攻克7300，如果今天公布的通胀报告强劲，可能恰好助其坚定收于其下。

 

 

 

ASX200指数2022425日收于7318，跌幅2.08%

  • 板块方面，工业最强，下跌0.67%，而材料最弱，下跌5.1%
  • 11个板块悉数收低
  • 11个板块有9个板块跑赢大盘
  • 32只个股（占比16.00%）上涨，161只个股（占比80.50%）下跌

 

涨幅居前的个股:

  • +3.34% - Yancoal Australia Ltd (YAL.AX)
  • +2.32% - Virgin Money UK PLC (VUK.AX)
  • +1.96% - Block Inc (SQ2.AX)

 

跌幅居前的个股:

  • ·-9.93% - Mineral Resources Ltd (MIN.AX)
  • ·-9.49% - Sims Ltd (SGM.AX)
  • ·-9.22% - Champion Iron Ltd (CIA.AX)

 

Lael Brainard确认担任美联储副主席一职

Lael Brainard已确定出任美联储副主席一职，这在广泛意料当中。市场认为Lael Brainard本质上是温和派，但她的出任预计不会改变美联储当前的强硬之势。

 

美元继续高高在上

隔夜美元兑日元以外的所有货币继续高高在上，守住最强主要货币的王冠。与此同时，财报弱于预期扩大了美股的下行，避险资金也流入了日元。英镑/美元是最弱主要货币且下跌1.3%左右。

美元月图也有望成为最强主要货币，兑纽元涨逾5%，兑澳元和日元分别斩获4.8%4.3%的涨幅。美元指数收上了102，创下25个月新高，收获连续第四根阳线。

自新西兰联储强硬加息50个基点以来，纽元/美元业已跌逾4%，距离年内低点只有不到半天之遥。澳元/美元已自本月高点跌逾7%，距离71整数位只有区区19点子。

 

黄金打破绵延3天的下跌

黄金在上周一的反弹未能测试2000，自那以后的整体下跌动能不可谓不强。我们昨天说过，受制于1916，下看1870。但在继续下跌之前，也有小级别回升的潜力。

 

 

 

金价昨天在1890.35 1895.13支撑区域上方构筑小型看涨内包K线，4小时图也在上抬的低点形成看涨外包K线，似乎正在上演3浪逆势行情。所以，守住1890看涨，目标1916。如果在该位调头向下，我们将转为看跌，目标1890。但如果强力站上（或日图收上）1916.50，表明回调或加大力度。

 

后市展望 (AEST时间)

 

 

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