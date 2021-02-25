Zoom财报预览：能继续保持强劲增长势头吗？

Zoom第四季度财报发布时间

Zoom视频通信公司将于3月1日周一下午14：00点(22：00 GMT)公布第四季度和全年财报。财报涵盖截至2021年1月31日的3个月和12个月期间。

Zoom财报主流预期

在新冠疫情爆发后，随着Zoom的视频通信工具成为个人和企业在封锁期保持沟通的必要工具，它也荣登投资者热情追涨的科技股之一。

其业务自引入居家办公后开始蒸蒸日上。企业用户数量增长了5倍以上，大客户数量也增加了一倍。

因此，Zoom已表示预计全年营收将增长四倍，达到25.75亿至25.80亿美元，上年同期营收为6.227亿美元。路透社编制的一份主流预期报告显示，分析师预计Zoom营收将达到25.81亿美元，略优于此前预期。

Zoom曾预计非GAAP业务收入(营业利润)将自上年的8870万美元上升至8.65亿至8.7亿美元。但分析师认为，Zoom将无法实现8.645亿美元的利润目标。

在第四季度数据方面，Zoom预计营收将在8.06亿至8.11亿美元之间，非GAAP营业利润将在2.43亿至2.48亿美元之间。

Zoom 财报主流预期 (单位：百万美元) 2020年第四季度 2021年第四季度 2020全年 2021全年 营收 188.3 811.8 622.7 2581 非GAAP营业利润 38.5 244.7 88.7 864.5 非GAAP净收益 43.2 238.8 101.3 864.8 报告美股净收益(美元) 0.05 0.47 0.09 1.86

Zoom能保持强劲动能吗？

新冠疫情迫使企业转向灵活的远程工作方式，并通过新技术确保人们可以继续交流，Zoom业务从中受益。

在截至10月31日的第三季度末，Zoom客户数达433700名。而在2020年1月底疫情席卷全球之前，这一数字仅为81900。随着企业增加支出，该公司目前有1289名客户每年付费超过10万美元，较疫情前的641增加了一倍。

该公司还于今年早些时候宣布，其Zoom Phone面世后，不到两年已售出100万台。Zoom Phone是一款集成了传统电话解决方案及应用程序的商务多功能机。Zoom Pro和Zoom United套餐订户可以使用Zoom Phone的云电话服务。

Zoom在过去一年中的增长势头令人难以置信。问题是这股动能还可以持续多久。短期前景似乎相当乐观。尽管各国都希望今年解封，但并没有迹象表明办公楼很快就能人潮汹涌，政府很可能会让企业决定员工何时应重回现场办公，如果有这需要。

长线前景看来同样光明。虽然办公室重开或导致Zoom使用量减少，但即便疫情结束，个人和企业仍将采用更为灵活的工作方式，这将意味着Zoom和其他通信服务仍将是几乎所有企业基础设施的重要组成部分。

Zoom可能很难继续过去一年的亮眼增长，但该行业长期基本面依然强劲。投资者希望看到当前增长势头加快的证据，并急切关注是否有迹象显示疫情驱动的增长已经见顶。

如何就Zoom财报进行交易

Zoom过去三个季度的业绩大大超出预期，从而推动其股价在各财报发布日都上涨了1.5%-8.8%。过去一年，Zoom股价上涨了逾两倍，但自10月16日触及559美元峰值以来，该股已丧失动能。

经纪商长线看好Zoom股票。他们目前对该股的平均评级为买入，其中6强买入，6买入，15持有和1卖出。平均目标价466.1美元，这意味着在当前价格基础上，该股还有约20%的上行潜力。

Zoom股价下步走势

自2020年3月疫情爆发以来，Zoom于2020年春季和夏季大幅冲高。9月1日，股价自325.10上涨至439.10。尽管价格试图回落，但截至9月底仍不断创下新高，最终于2020年10月19日攻入历史新高588.84。

股价回调并构筑头肩形态。在11月中右肩成形后，Zoom确认穿透头肩形态颈线，探入2020年1月底低点至2020年10月19日高点之50%斐波那契回档位，几乎填平2020年8月31日缺口。

不过，价格在1月初于旗形反弹攻向头肩上斜颈线，但并未成功，在2月16日形成流星线。头肩形态下破目标为头部到颈线的距离+颈线下破点，即185附近。

来源：Tradingview, CBOE, City Index

240分钟时间框架下，股价自2月16日以来持续推低，并自2月22日的394.77至2月23日370.35跳空下跌！第一个支撑位在2020年3月345附近上斜趋势线。下个支撑位落在前述325.85和328.19之间的50%回档水平(及缺口填平位置)。

若失守该关键支撑区，或探入前述时期走势之61.8%回档266.67附近。阻力位在2月23日缺口填平位置394.77。若拿下，水平阻力落在414.46附近，然后是451.70附近头肩颈线和2月16日高点阻力汇合点。

来源：Tradingview, CBOE, City Index