科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网

科技巨头股2022年一季度财报发布日历

我们将在下周迎来美国财报季的高潮，届时科技巨头股主导企业日历。

率先开锣的是微软和Alphabet，其于周二发布财报；紧随其后的是Meta，财报发布时间为周三；最后收官的是苹果和亚马逊将在周四发布的财报。

科技巨头：对本财报季的预期

科技巨头股2022年年初以来因为成长前景关切而承压。科技巨头股的估值在疫情期间一飞冲天，但本财报季可能面临重大考验。有些科技股或许可以获得高估值，而有些对当前环境调整不良的则可能遭遇压力。

2022年不乏不利因素，但科技巨头本财报季面临的挑战主要是两个主题，即通胀与供应链困境。 成本全线上升，科技巨头最新业绩报告可能部分取决于其是否既能将上升的物价转嫁于消费者又不降低消费者对其产品与服务的需求。从燃料到食品的价格无一不上涨，消费者开始收缩支出。与此同时，半导体芯片等关键部件短缺，加上中国核心技术中心受疫情新扰动的影响，令供应链继续饱受困扰。

市场一直惊艳于科技巨头快速增长的营收，但置身于全球经济环境转差的当下，注意力正转向那些可以实现可靠盈利与可观利润空间的大型科技公司。

投资者以前可以一股脑地随便买入科技巨头股，但这种方法在最近几个月行不通了。投资者现在需要精挑细选，更加注重个体基本面。我们已经看到Meta跌落神坛，而经常与科技巨头相提并论且曾经可靠的成长股奈飞，也将最近几年斩获的涨幅回吐殆尽。Meta年初报告，用户增长陷于停滞、广告营收困难。奈飞十多年里首次遭遇订阅用户数减少的局面。

生活成本激增迫使消费者收缩支出的背景下，对苹果iPhone手机或亚马逊电商服务的需求会减弱吗？企业又将如何调整对Meta和Alphabet平台的广告投放预算？对微软的云计算和游戏需求将搁浅吗？俄乌冲突对供应链的影响几何？企业撤出俄罗斯又将如何影响税后净利润？哪些股票受中国新爆发疫情的冲击最明显？

科技巨头股作为整体多年来备受追捧，但2022年表现可能明显分化。目前对今年EPS的主流看法是，微软(18.8%)和苹果(9.6%)最强，而Alphabet (3.5%)、亚马逊(2.4%) 和 Meta (0.9%)落后。但有一个共同点值得关注，那就是这些大型科技公司很多在去年录得创记录的营收和盈利，给2022年制造了高可比业绩门槛。

接下来我们逐个分析每家公司在本财报季的预期注意事项。以下所有成长预期数字都为年率，取自Bloomberg的主流数字。

微软

华尔街预测微软在其财政年度的第三季度实现营收增长18%，达到491亿美元；稀释后每股收益增长12%，达到2.19美元。

公司在在上份季报中预计，“差异化的市场地位、客户对我们高价值混合及云产品的需求，以及高效一致的政策执行，将推动营收在新的季度再获佳绩”。

随着越来越多的企业将业务向数字化转型，微软的云计算部门有望继续作为业绩增长的中流砥柱。分析师预测该部门营收增加25%。运营Office软件、Dynamics 365和LinkedIn的生产力和业务流程部门营收有望增加16%，可能是一年最小增幅。随着人们今年收紧支出，对软件与付费求职计划的需求可能降温。销售电脑和Xbox游戏机等硬件的部门是微软体量最小的部门，面对芯片持续短缺的不利因素，销售额预计仍有望增长9.9%。

相对Alphabet、苹果和亚马逊等竞争对手，微软在科技巨头中的股价表现一直不佳，年初就开始暴跌。但分析师认为，该公司今年的盈利增长率将明显高于所有竞争对手。

50家经纪商继续看涨微软前景，平均评级为买入，目标股价368美元，这比市价高出28%左右。

Alphabet

华尔街预计Alphabet在2022年一季度实现营收增长23%，达到681亿美元；稀释后每股收益上涨20%以上，达到25.99美元。

Alphabet的大部分收入来自于谷歌和YouTube的付费广告收入.虽然对Meta等社交媒体平台的支出明显放缓，但到目前为止已证实公司较好地应对了这些不利因素,继续实现强劲增长。Alphabet实行多元化业务模式，妥善处理了苹果公司去年隐私政策变化带来的冲击。这些变化屏蔽了社交媒体平台广告定位和用户浏览行为跟踪功能。谷歌Services一季度营收预计增加22%以上，尽管这个数字仍将是逾一年最低。

谷歌云在云计算市场上的一众巨头面前仍然不起眼，但却是Alphabet增长速度最快的业务，分析师预测该部门一季度营收在去年高可比业绩的基础上飚升42%。但谷歌云的利润空间相比亚马逊Web Services和微软Azure依然微不足道，亟需提高其盈利能力。

52家经纪商看涨Alphabet股票，认为未来一年可以上涨超过35%，平均目标股价为3,460。

Meta

华尔街预测Meta今年前三个月的营收将实现8.1%的增长率，达到283亿美元；但稀释后EPS可能连续第二个季度下降，至3.21美元，同比下降2.7%。

Meta股价年初以来暴跌39%，原因是上份季报令市场失望。归咎于苹果去年修改隐私政策，以及TikTok等竞争对手竞争的白热化，Meta日活用户首次连降。Meta曾警告，苹果公司修改隐私政策将令公司在2022年全年付出100亿美元左右的成本。而面对竞争的加剧，Meta警告2022年一季度增长率将进一步下降。

Meta宣布更改公司名称并将主力业务转向虚拟现实和元宇宙时一度引起轰动，但公司目前基于广告收入和用户参与的业务正在式微，而其新业务非但不会很快盈利还会对盈利构成重大拖累，投资者小心谨慎也不为过。Meta的新现实实验室部门在2021年报告了100亿美元的巨额亏损。

Meta2022年实现盈利增长的难度预计是科技巨头中最大的一家，但63家经纪商还是相信其股价今年的暴跌业已过度，预计有超过59%的上涨空间，平均目标股价定为319。

苹果

华尔街预计苹果公司在本周发布涵盖其财政年度第二季度的业绩时，将报告营收增长5%，达到941亿美元；稀释后每股收益预计为1美元。

从iPhone手机到Mac电脑等产品的销售额有望增加4.3%，达到758亿美元。这将是相对去年惊人可比业绩连续第5个季度增长放缓。

与此同时，分析师对苹果公司的服务营收抱有高度期待，预测增加逾17%，至198亿美元。Bloomberg Intelligence指出，来自Sensor Tower的数据表明，期间所有应用程序的净营收仅增加6%，可能影响这部分营收的三分之一。而在奈飞的糟糕业绩公布之后，也有分析师担心苹果公司的订阅服务业绩。

苹果公司已证实最为妥当地应对了困扰行业的供应链问题，在上个季度实现创记录的业绩。但中国爆发新的新冠疫情，无疑对公司提出新的挑战。

好的方面是，部分分析师曾表示，苹果公司拥有高达2000亿美元的毛现金流量（净现金流量为800亿美元），今年可以用其推进回购计划。此举可减少发行在外流通股数量，帮助抵御今年盈利增长的压力，推高其EPS和股价。

46家经纪商相信苹果股价可以在未来一年跃升至历史新高，平均目标股价为193，相比市价高出15%强。

亚马逊

华尔街预测亚马逊一季度净销售额增加7.3%，至1164亿美元；稀释后每股收益跌逾46%，至8.51。

公司的电商业务依然面临去年亮丽可比业绩的严峻挑战，当时正值疫情期间，消费者转向在线购物，公司从中获益。产品营收料遭遇数年中首次年率下滑，而服务营收增长率料连续4个季度放慢，至16.6%。

亚马逊将成本全线飚升的压力转嫁的能力可能最弱，但吸收盈利缩水的能力不容小觑。从劳动力到物流再到消费者，亚马逊遭遇成本全面飚升的压力。公司将业务向云计算服务、在线广告和订阅等利润率更高的服务业务倾斜，应对盈利的缩水。亚马逊Web Services仍是王冠上的明珠，在所有业务线中基本面最完美。尽管经济前景不确定，但对云计算的需求预计不会受到影响。而公司的其它业务，受到成本增加、消费支出可能减少的冲击。

59家经纪商认为亚马逊股价相比市价有31%的上涨空间，平均目标股价为4054。4054的目标股价也高于去年创下的历史高点3675。

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