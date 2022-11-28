Reddit上的热门股票趋势

Reddit上值得关注的热门股票

根据Quiver Quantitative的数据，以下是2022年11月25日过去24小时内Reddit上WallStreetBets帖子中提及次数最多的前10只美国股票。交易型开放式指数基金（ETF）未计入。

Reddit股票版块下周休假，将于12月5日周一恢复。

Tesla Nov Inc AMC Entertainment Travelcenters of America Coinbase Eni NVIDIA Amazon Microsoft Toronto-Dominion Bank

今天上午，美国期货涨跌互现。美国市场昨天因感恩节假期休市，今天只开市半天，股市收于东部时间13:00点，债券市场收于东部时间14:00点。随着缩短的交易周接近尾声，我们会看到低于往常的成交量。道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数均上涨0.2%，而以科技股为主的纳斯达克100指数下跌0.1%。随着财报季的结束，焦点转移至美联储将在12月举行的下一次利率会议上采取的行动，最新的FOMC会议纪要加强了我们对未来放缓加息节奏的信心。市场认为，下个月加息50个基点的可能性超过75%，而另外25%的人倾向于再次加息75个基点。

对于股票市场来说，这可能是平静的一天，但市场仍希望随着黑色星期五的开始，人们会积极购物。然而，预测显示销售情况再好，增长也将乏力，部分原因是大多数零售商都受到库存积压的影响，迫使它们在更长的时间内提供更大的折扣，这可能会带来本周末的销售额增加。您可以浏览《黑色星期五和网购星期一能否助力零售商股价？》一文，了解更多关于本周末该行业的重点关注信息。例如，亚马逊在10月首次举办了第二次Prime促销活动。目前，亚马逊还在努力应对美国、英国、印度、日本、澳大利亚、南非和整个欧洲的罢工，这可能会扰乱一年中最繁忙的销售期之一。这项行动由“让亚马逊付出代价”（Make Amazon Pay）倡议牵头，敦促30多个国家的工人采取罢工。

AMC Entertainment股价上涨0.8%，在昨日的涨势基础上再获动力，有报道称亚马逊计划每年花费超过10亿美元制作大银幕电影，这加强了人们对可能出现另一家大型电影制片厂来帮助提振影业的信心。从疫情中恢复的速度比预期的要慢，并且人们担心在封控期间观看习惯发生急剧变化后，它可能永远不会恢复到疫情前的水平。这给AMC的前景带来了压力，并引发了对其沉重债务负担的担忧。一些人认为该股被严重高估，花旗集团昨天将其目标价下调至仅1.20美元。这低于2.68美元的平均目标价。

特斯拉股价继续从近期低点反弹，今天收盘前上涨2.1%至187美元。这家电动汽车制造商推出了全自动驾驶测试版软件，现在北美所有购买该服务的人都可以使用该软件。这项服务的价格为15,000美元，与其自动驾驶功能相得益彰，但尚未令监管机构和官方信服。与此同时，据监管机构称，特斯拉为了解决软件和安全带问题，已在中国召回超过8万辆汽车，其中包括在华建厂之前进口的汽车。 这些汽车的软件将需要升级。花旗集团今天上午将该股评级从“卖出”上调至“中性”，并将其目标价从141美元上调至176美元。

与此同时，由于担心喷油器中的潜在裂缝可能引发火灾，福特已在全球范围召回63.4万辆suv，其中大部分在美国。福特公司敦促2020-2023年款1.5升三缸发动机的Bronco Sport和Escape SUV的车主对他们的车辆进行检查。其中包括今年4月因类似问题被单独召回的一些车辆。

苹果公司的股价今天上午下跌了0.4%。本周，中国最大的iPhone工厂发生一些消息，使得该公司成为市场关注的焦点，这引发了人们对假日购物季中销售黄金时段的供应链环节产生新的担忧。 本周流传的视频显示，数百名工人抗议工资和工作条件，但尚不清楚这对生产会有什么影响。消息人士于本周早些时候对路透社表示，产量未受影响，但今天的最新报道称，已有2万名工人离开工厂，其中大部分是新员工，预计11月超过30%的生产计划可能面临风险。已知Pro和Pro Max机型在中国的等待时间已经推迟到2023年，而美国的一些零售商，如Best Buy也表示，他们本季度能上架的供应有限。

英伟达(NVIDIA)盘前交易小幅上涨。据中央通讯社援引台湾经济部长的报道，这家芯片制造商决定在台湾设立物流中心。

微软在开盘前小幅上扬0.1%。今早有媒体报道称，联邦贸易委员会可能会阻止微软与动视暴雪的价值690亿美元的合并提案，导致动视暴雪股价日内下跌3.4%。三位未具姓名人士向《Politico》透露，联邦贸易委员会可能最早在12月提起反垄断诉讼。在美国出售阻止此次合并案前，欧盟月初就曾展开全面调查，而英国监管机构也表示，正准备进一步研究此次交易的影响。

迪斯尼上周突然宣布鲍勃·艾格(Bob Iger)回归，继续担任CEO，公司股价随之上浮0.2%。回归后的鲍勃·艾格将在周一与员工举行全体会议，讨论公司的未来并接受员工的提问。预计新官上任后将对公司大刀阔斧地改革，此前将拖累公司利润的媒体部门进行重组。

随着比特币价格上周缓步回升，Coinbase股价上涨0.2%。FTX崩盘事件的影响仍未消散，导致加密货币交易所和平台面临更为严格的审查。币安CEO赵长鹏试图打消市场忧虑，表示尽管FTX出现危机，但加密货币市场没有问题。据报道，币安的比特币持有量在本周超过Coinbase。赵长鹏在日前接受彭博社采访时表示，目前的确有些问题如同传染病一般在行业内蔓延，因此着手讨论建立10亿美元基金以购买不良数字资产。面对市场对加密货币平台稳定性的担忧，Coinbase被迫出售捍卫自身平台和模式。空头吉姆·查诺斯(Jim Chanos)之流表示，Coinbase的“商业模式存在问题”，“就是不运转”。彭博行业研究分析师此前就认为Coinbase是“野蛮世界”里的“老实人”。

意大利石油公司Eni 日内上涨1.8%。 市场正在消化最新的动态对油价的影响。近期需求前景恶化，部分由于中国新冠疫情恐慌担忧重现，而欧盟考虑对俄罗斯原油限价。下个月召开的欧佩克会议正在激起对供应的讨论。在此环境下，波动性水平将继续升高，布伦特原油今早价格跳涨每桶1美元以上。

多伦多道明银行本周将发布收益报告，分析师希望提高利率带来动力。加拿大的净息差或因此而改善，尽管市场对存款和批发等业绩仍存疑。面对充满不确定因素的经济前景，贷款损失准备金预计会提升。投资者还将关注多伦多道明银行与第一地平线国家公司(First Horizon)和Cowen交易的最新进展。另有报道称，银行还有兴趣购买汇丰银行的加拿大资产。

美国旅游中心(Travelcenters of America)最新收盘价为51.36美元，由于Benchmark在上周三启动对该公司的调研,并给予买入评级和65美元的目标价，美国旅游中心股价因此受到关注。